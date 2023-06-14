الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أبوسنة يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة بيانات دراسات تقييم الأثر البيئي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور علي أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة، الاجتماع الدوري لمتابعة استكمال بيانات دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات، بحضور نسرين باز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والتي تم تشكيلها بقرار من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٣، لتجتمع بشكل دوري لتسريع عملية الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي، بما يساهم في تعزيز الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.

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تقييم الأثر البيئي 

جانب من الاجتماع 

وأكد الدكتور على أبو سنة أن اللجنة تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار فيما يخص دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات المختلفة المعروضة على الوزارة من الجهات الإدارية المختصة، من خلال متابعة استكمال بياناتها وإبداء الرأي فيه خلال أسبوع، في إطار جهود الحد من الإجراءات البيروقراطية التي قد تعرقل مسار التنمية والاستثمار، وتعزيز جهود وزارة البيئة لدعم الصناعة والاستثمار وتعزيز الاستثمار البيئي. 

وقد تابعت اللجنة التي تجتمع أسبوعيا نتائج حصر دراسات تقييم الأثر البيئي المطلوب استيفاء بياناتها، وإبداء الرأي في الدراسات المستوفية لبياناتها، واستكمال بيانات الدراسات غير المستوفية، حيث تعقد اللجنة أسبوعيًا برئاسة رئيس قطاع الإدارة البيئية بالوزارة.

جانب من الاجتماع 

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