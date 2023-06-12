الإثنين 12 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن فواتير الكهرباء

فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء

 يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، مع بداية كل شهر عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو، وذلك استعدادًا لدفعها وتجنبًا لانقطاع الخدمة، إذ أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة الاستعلام عن الفاتورة إلكترونيًا ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي.

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وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو إلكترونيًا:
يمكن  الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/
- يمكن للمواطن الضغط على قسم الخدمات
- يتم الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة 
- يتم تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن
- إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام
- مراجعة البيانات جيدًا
- الضغط على زر الاستعلام 

تظهر الفواتير أمام الشاشة مباشرة 

طرق الدفع

 
كما يمكن الدفع من خلال المحفظة البنكية، وتم توفيرها في جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

ويمكن الدفع أيضًا من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني، وتتضمن ما يلي:

 البريد

 فوري

 ضامن

مصاري

 Bee

أمان
 

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