تعليم البحيرة تنتهي من استعدادات امتحانات الثانوية العامة

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022 / 2023 والمقرر عقدها خلال الفترة من 12 /6 حتى الخميس 13/7 من حيث يؤدي 38091طالب وطالبة امتحاناتهم داخل 115لجنة موزعة علي 18إدارة تعليمية ،بالاضافة إلي تجهيز 41إستراحة بكفر الدوار والنوبارية والتحرير

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، أن المديرية أتمت مراجعة جاهزية كافة المدارس من حيث الأثاث والانارة والمياه والأمن والنظافة والإجراءات الاحترازية وتم الانتهاء من تجهيز الاستراحات التى خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة وتم التشديد على مشرفى الاستراحات بتذليل كافة العقبات والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة و تم تجهيزها بالاثاث ووسائل الراحة اللازمة والخدمات المعاونة كما تم مراعاة قرب موقعها من لجان الامتحانات حيث تم تجهيز عدد 41 استراحة ( 22 للرجال _ 19 للسيدات ) مشيراً إلى أن إجمالي اعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة هذا العام الدراسى يبلغ 38091 طالب وطالبة (8896 شعبة أدبى _ 26809 علمى علوم _ 2386 علمى رياضة ) موزعين على 115 لجنة بنطاق ١٨ إدارة تعليمية، ولمتابعة استعداد الادارات التعليمية وتجهيز الاستراحات والاطمئنان على مستواها ، وعدم وجود اى معوقات للمتواجدين حاليا من رؤساء اللجان والمراقبين الاوائل المنتدبين بالدبلومات الفنية واستعدادا لامتحانات الثانوية العامة

أجرى يوسف الديب وكيل الوزارة، جولة تفقدية على عدد من الاستراحات بإدارة التحرير التعليمية رافقه خلالها شريف الشلمة - مدير الادارة ، اسامة داوود – رئيس مركزمدينة بدر .

بتفقد عدد من الاستراحات بإدارة النوبارية التعليمية رافقه خلالها سعيد محجوب - مدير الادارة وكذلك تفقد عدد من الاستراحات بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية رافقه خلالها الدكتور ابراهيم عمر - مديرعام الادارة ،للوقوف على استعدادها جيدا للسادة المنتدبين لاعمال الامتحانات العامة، مؤكداً على أنه تم انهاء كافة الاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات وتوفير الأجواء الآمنة للطلاب والالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية وتفعيل توجيهات الدكتور رضا حجازى _ وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، والدكتورة نهال بلبع _ نائب محافظ البحيرة ، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية أبنائنا الطلاب والمعلمين وتوافر الانارة الكافية والبديلة حال انقطاع التيار الكهربائي وكذا توافر المبردات ووسائل التهوية اللازمة داخل اللجان ، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية للمتابعة والتنسيق مع الغرف الفرعية بالادارات التعليمية الثمانى عشر وتوفير طبيب أو زائرة صحية والتأكيد على التباعد والمسافات البينية الامنه بين الطلاب داخل اللجان .

كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية ( الصحة _ الأمن _ الحماية المدنية _ الوحدات المحلية _ المرور ) وتم التنبيه على تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات ومنع الباعة الجائلين وتكدس اولياء الامور والطلاب بمحيط المدارس التى بها لجان طوال اليوم .