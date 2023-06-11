محمد بن زايد شاهد عيان على فوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

وثقت صورة تداولها الإعلام الإمراتي والتركي، حضور رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس رجب طيب أردوغان، نهائي دوري أبطال أوروبا بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنافسه إنتر ميلان الإيطالي.

خطفت صور الرئيسين، محمد بن زايد، ورجب طيب أردوغان، أنظار الملايين من الشعب الإماراتي والتركي، أثناء تواجدهما في ملعب "أتاتورك الأولمبي.

محمد بن زايد وأردوغان أثناء حضورهما نهائي دوري أبطال أوروبا

وظهر الشيخ منصور بن زايد، نائب الرئيس محمد بن زايد وهو مالك نادي مانشستر سيتي، مرتدياً وشاحاً يحمل شعار فريقه.

وحرص محمد بن زايد وأردوغان، على التواجد في مدرجات ملعب "أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول التركية، لمشاهدة المشهد الختامي لأحد أبرز البطولات في لعبة كرة القدم.

أظهرت لقطات مصورة حديثًا ودّيًا بينهم، عقب زيادة رسمية للشيخ محمد بن زايد ونائبه للرئيس التركي.

فرحة أردوغان

وبدت السعادة على وجه أردوغان، عندما أخبره رئيس دولة الإمارات بأن الشيخ منصور بن زايد يمتلك نادي مانشستر سيتي. وحينها علق الرئيس التركي: "ما شاء الله".

وفاز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022، على انتر ميلان الايطالي بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية الّتي أقيمت قي ملعب "أتاتورك الأولمبي".

محمد بن زايد وأردوغان أثناء حضورهما نهائي دوري أبطال أوروبا

فرحة محمد بن زايد

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وثق لحظات الفرح والسعادة التي سيطرت على الملعب خاصة ردة فعل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي دعم بحضوره شقيقه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة.

ردة فعل المتابعين

علقت أحد المتابعين على الفيديو قائلًا "ليلة إماراتية ذهبية بسماء القارة الأوروبية.. يا عساها فرحة دائمة."

وتفاعلت النجمة أحلام، بإعادتها مشاركة الفيديوعبر السوشيال ميديا وعلقت "فرحة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ربي يحفظه بالفوز ، جعل الضحكة والفرح ما يفارق محياك "

كما شاركت نجوى كرم تغريدة تبارك فيها الفوز: مليون مبروك للإمارات الحبيبة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصاحب السمو الشيخ منصور بن زايد رئيس نادي مانشستر سيتي الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.. دمتم فخراً لكلّ العرب.