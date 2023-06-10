أزمات برشلونة لا تنتهي .. أعضاء النادي يرفعون قضية على مجلس الإدارة

اتفق مجموعة من أعضاء نادي برشلونة على مقاضاة مجلس إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا وفقا لتقارير صحفية إسبانية.

وأكد الصحفي الاسباني مارسيل يورنتي أن القضية تأتي بسبب وجود مخالفات تخص مشروع "إسباي برسا" الخاص بتجديد ملعب كامب نو حيث يرون أن المشروع ككل ينتهك الاتفاقات بينهم وبين الإدارة وأنه يسير ضد النموذج الحالي لملكية النادي.

وكان أعضاء النادي قد قاموا بإخطار الإدارة بالفعل بالعملية القضائية التي بدأوا فيها، من خلال فاكس رسمي وصل للنادي مساء الجمعة.

وكان برشلونة قد أعلن عن الاتفاق على تمويل مشروع "إسباي برسا" وحصوله على مبلغ يقدر بحوالي مليار و500 مليون يورو.

استقر الجهاز الفني لنادي برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، على رحيل 3 لاعبين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، هم أنسو فاتي، و فيران توريس، و فرانك كيسي.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة سيبلغ اللاعبين الثلاثة بقرار رحيلهم عن نادي برشلونة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن الثنائي أنسو فاتي وفيران توريس أبلغا وكيليهما بأنهما لا يريدان مغادرة برشلونة.

بالنسبة لفرانك كيسيه لا يمانع رحيله عن برشلونة إذا حصل على عرض مناسب من أحد الأندية، وسط اهتمام عدة أندية بخدماته، أبرزها ليفربول وإنتر ميلان.

يحاول الجهاز الفني والإداري في نادي برشلونة الإسباني الوصول لصيغة اتفاق مع اللاعب المغربي الدولي سفيان أمرابط، للحصول على توقيعه ليكون ضمن كتيبة البلوجرانا في الموسم المقبل.