قائد مانشستر سيتي يكشف سر فوز فريقه بدوري الأبطال الأوروبي

كشف الألماني إلكاي جندوجان، قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سر فوز فريقه بدوري الأبطال الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي بعد تخطي انتر ميلان الإيطالي في نهائي البطولة.

وقال جندوجان في تصريحات صحفية:إنها مثل القصة الأسطورية، لا يمكن أن تكون أفضل، فقد أظهرنا شجاعة أكبر في الشوط الثاني، وتيقظنا، لا يمكنك أن تتفادى كل شيء أمام فريق جيد مثل هذا، لكن في النهاية هدف واحد صنع الفارق.

مبديًا سعادته بفوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وأضاف اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية والذي خسر نهائي عام 2013 مع فريق بوروسيا دورتموند ونهائي 2021 مع سيتي: إنه شرف كبير أن أكون قائد هذا الفريق، وأن أكون جزء من الفريق الذي يقوده جوسيب جوارديولا.

وتغلب سيتي على إنتر ميلان الإيطالي 1 - صفر، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء يوم السبت على ملعب "ستاد أتاتورك" في مدينة اسطنبول التركية.

وقال قال لاعب الوسط وصاحب هدف المباراة رودري: ماتحقق أمر لا يصدق وحلم تحول إلى حقيقة، كل تلك الجماهير انتظرت لسنوات لا أعلم عددها، إنهم يستحقون ذلك ونحن نستحق، في السنوات الأخيرة كنا قريبين للغاية.

بينما عبر روبن جوسينس لاعب وسط إنتر ميلان الذي حل بديلا في المباراة، عن حزنه لخسارة فريقه وقال: بالطبع حينما تعلم أنك لعبت مباراة عظيمة فالأمر مؤلم، لقد انتهى حلم الطفولة.

وأضاف: "لقد كنا قريبين للغاية وعلى قدم المساواة وكان لدينا فرصا أفضل، لكن حينما لا تحول ذلك إلى أهداف تخسر، كانت لدينا فرصنا من أجل التعادل".