الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة الائمة بالأوقاف

بوابة الوفد الإلكترونية

يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف لعام ٢٠٢٣.

ومن المقرر أن يتيح الجهاز الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض المسابقة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم الأحد الموافق ١١ يونيو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف خلال شهر يناير الماضي، وتعد المسابقة الحالية هي المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها العام الماضي، وذلك لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف ٣٠٠٠ إمام و ٣٠٠٠ عامل بالوزارة، على أن تجرى على ٣ أعوام مالية.

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