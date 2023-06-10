حريق هائل قرب ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا.. تهديد لمبارة السيتي والإنتر

شهدت مدينة إسطنبول التركية تصاعد أعمدة دخان كثيفة من أحد المنازل القريبة من ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا ملعب "أتاتورك الأولمبي"، وغطت السحب السوداء ملعب المباراة، وهذا المشهد من الممكن أن يتسبب في تأجيل موعد المباراة.

تهديد لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا:

ونشب حريق كبير بجوار فى مدينة إسطنبول التركية، والذى سيستضيف بعد قليل مواجهة نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالى، وذلك حسبما أفادت به شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، في فيديو لها.

ملعب أتاتورك

ونشرت فيديو عن حريق بجوار الملعب المستضيف لنهائى النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، إذ وصلت آثار الدخان لأرضية الملعب.

أعلن الجهاز الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، عن تشكيل الفريق أمام إنتر ميلان، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2022/2023.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما أقصى ريال مدريد حامل لقب النسخة الماضية بنتيجة 5/1 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان:

حارس المرمى: إيدرسون مورايس.

الدفاع: روبين دياز- مانويل أكانجي- ناثان أكي.

خط الوسط: رودري- جون ستونز- إلكاي جوندوجان- كيفن دي بروين.

الهجوم: برناردو سيلفا- جاك جريليش- إيرلينج هالاند.

بينما على صعيد مقاعد البدلاء لمباراة السيتي والإنتر:

أورتيجا، كارسون، كايل ووكر، كالفن فيليبس، جوميز، إيمريك لابورت، جوليان ألفاريز، بالمر، رياض محرز، ريكو لويس، فودين، ماكسيمو بيروني.

ويشهد ملعب اتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول بتركيا مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلان في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا عن نسخة 2022-2023.

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية بعد تخطي ريال مدريد والفوز عليه بنتيجة 5-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، بينما على الجانب الآخر تأهل إنتر ميلان الإيطالي بعد تخطيه نظيره ميلان في ديربي تاريخي انتهى بنتيجة 3-0 في مجموع المواجهتين.