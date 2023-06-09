ذكرى تاريخية يحملها ملعب اتاتورك قبل مباراة السيتي والانتر

في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

يشهد استاد اتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول بتركيا مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي مانشستر سيتي وانتر ميلان في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال اوروبا عن نسخة 2022-2023.

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تأهل فريق مانشستر سيتي إلي المباراة النهائية بعد تخطي ريال مدريد والفوز عليه بنتيجة 5-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، بينما على الجانب الأخر تأهل إنتر ميلان الإيطالي بعد تخطيه نظيره ميلان في ديربي تاريخي انتهى بنتيجة 3-0 في مجموع المواجهتين.

ملعب اتاتورك يستعيد ذكريات النهائي الأشهر في أوروبا

يستقبل ملعب ستاد اتاتورك في تركيا المواجهة المنتظرة بين مانشستر سيتي وانتر ميلان، والتي تستعيد ذكريات النهائي السابق بين ممثلي دولتي انجلترا وإيطاليا في عام 2005، حيث مباراة ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي.

كان ملعب اتاتورك مسرحاً دراماتيكيًا لواحد من أشهر النهائيات الأوربية على الإطلاق، والذي يحمس الجمهور لمواجهة من العيار الثقيل، يوم السبت المقبل.

في عام 2005 تقدم نادي ميلان على ليفربول بنتيجة 3-0 في الشوط الأول، لكن شهد الشوط الثاني واحدة من أعظم عودات الاندية في النتيجة وتحقيق اللقب في النهاية، حيث ادرك الروسونيري التعادل في الشوط الثاني 3-3، يم توج باللقب بركلات الترجيح.

كان ملعب اتاتورك مرشحًا أيضًا لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخة عام 2020، لكن جائحة فيروس كورونا جعلت المباراة تقام بطريقة التجمع في لشبونة بـ البرتغال.

ملعب ستاد اتاتورك تم افتتاحه في عام 2002 ميلاديًا ويُعد واحد من أكبر الملاعب في العالم وهو الاكبر في تركيا، وتبلغ طاقته الاستيعابية 76,092 مشجعاً .

الاتحاد الأوربي يؤمن ملعب اتاتورك

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعزيزات أمنية شديدة بمحيط ملعب اتاتورك، لأجل تفادي الأزمة التي حدثت في نهائي 2021-2022، بعد دخول أعداد كبيرة من الجماهير للملعب بدون تذاكر، بالإضافة الى الاشتباكات التي حدثت خارج الملعب.

كما تم فرض حواجز أمنية حول ملعب أتاتورك الأولمبي، حتي لا يتمكن الأشخاص الذين لا يمتلكون تذاكر المباراة من الوصول لأي مكان بالقرب من الملعب، لعدم تكرار أزمة نهائي ريال مدريد وليفربول.