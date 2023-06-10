رئيس الإمارات يصل تركيا لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية (صور)

وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آال نهيان، اليوم السبت، إلى العاصمة التركية إسطنبول، في زيارة رسمية لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

وكان في استقبال رئيس الإمارات لدى وصوله المطار، رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

محمد بن زايد وأردوغان

كما كان في الاستقبال هاكان فيدان وزير الخارجية التركي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للشيخ محمد بن زايد.

أول سيارة كهربائية تركية الصنع

وأظهرت لقطات مصورة، نشرها حساب الرئاسة التركية، الشيخ محمد بن زايد وأردوغان وهما يجلسان في داخل سيارة من طراز "توغ"، حيث استعرضا أول سيارة كهربائية تركية الصنع.

أول سيارة كهربائية تركية الصنع



ويرافق الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة وفد يضم كلاً من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية و الإنسانية والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

كان رئيس الإمارات قد أجرى أول زيارة، منذ 10 سنوات، إلى تركيا في 21 نوفمبر عام 2021. منذ ذلك الحين، وقع البلدان العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وفي فبراير من العام الماضي أجرى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، زيارة إلى الإمارات كانت الأولى له للبلد الخليجي منذ نحو تسع سنوات، بعد عودة الدفء للعلاقات بين القوتين الإقليميتين اللتين وقفتا على النقيض في العديد من ملفات المنطقة.

أردوغان يستقبل الرئيس الإماراتي

ودعمت الإمارات وتركيا أطرافا متنازعين في الحرب في ليبيا، واختلفتا في شأن مسألة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. وقدّمت تركيا الدعم كذلك لأعضاء في جماعات إسلامية بينها "الإخوان المسلمين" المصنفة تنظيما إرهابيا في الإمارات والخليج.

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