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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عاجل.. رئيس الإمارات محمد بن زايد يصل تركيا

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 في زيارة عمل للجمهورية التركية، وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مدينة إسطنبول، اليوم السبت.

 محمد بن زايد يزور الإمارات:

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 وتأتي هذه الزيارة لبحث الجانبين التركي والإماراتي لتعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

 

 وكان في استقبال رئيس الإمارات لدى وصوله المطار، رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، وكان في الاستقبال أيضًا هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

 

 اصطف عدد من حرس الشرف لتحية الشيخ محمد بن زايد، رئيس المملكة العربية المتحدة، ويرافق بن زايد في هذه الزيارة، وفد يضم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

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