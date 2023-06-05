الإمارات تدعو لتوحيد الجهود في اليوم العالمي للبيئة

تعهد رئيس دولة الإمارات، “الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”، بمُواصلة بلاده في تعزيز العمل البيئي الدولي مُرتكزة على سجلها الحافل وإرثها العريق في هذا الشأن.

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، مساء اليوم الاثنين، قال محمد بن زايد، إن الإمارات داعم أساسي لكُل ما يحمي البيئة ويخدم الاستدامة في العالم.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، ذكر الشيخ محمد بن زايد: "في "اليوم العالمي للبيئة" نستحضر التحديات البيئية الخطيرة التي تُواجه كوكبنا، وأهمية أن نعمل معًا للتصدي لها".

الإمارات داعم أساسي لكُل ما يحمي البيئة:

وأضاف: "الإمارات داعم أساسي لكُل ما يحمي البيئة ويخدم الاستدامة في العالم".

من جهته، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: "في اليوم العالمي للبيئة ندعو لتوحيد الجهود، والطاقات، والموارد للحفاظ على كوكبنا، وبيئتنا ، وتنوع طبيعتنا.. دعوة عامة لجميع المؤسسات والدول.. لأن مستقبل أجيالنا مرهون بقراراتنا اليوم".

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة قمة المناخ المُقبلة "كوب 28" أواخر العام الجاري.

من ناحية أخرى، أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الفضاء مستكشف MBR Explorer الفضائي لدراسة حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري.

أعلن ذلك الاثنين 29 مايو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي.

وقال في مدونته على "تويتر": "لقد كشفنا في القصر الرئاسي عن تفاصيل علمية لواحد من أهم مشاريع استكشاف الفضاء وهو البعثة الإماراتية الخاصة بدراسة حزام الكويكبات.

وستستغرق البعثة 13 عامًا، بما في ذلك 6 أعوام لازمة لتصميم المسبار و7 أعوام لتحقيق الرحلة الفضائية الاستكشافية".

وحسب رئيس الوزراء فإن مستكشف MBR Explorer الذي أطلق عليه اسم محمد بن راشد سيقطع مسافة 5 مليارات كيلومتر ليدرس 7 كويكبات ويهبط على سطح الكويكب السابع عام 2034. وأشار حاكم دبي إلى أن MBR Explorer سيقطع مسافة تزيد بمقدار 10 أضعاف عن المسافة التي قطعها مسبار "الأمل" الإماراتي الذي وصل في 9 فبراير عام 2022 إلى مدار المريخ.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلًا: "إن البعثة الإماراتية الخاصة بدراسة حزام الكويكبات عبارة عن مشروع قومي ضخم وفريد من نوعه سيقضي باستحداث شركات إماراتية خاصة متخصصة في التكنولوجيات الفضائية ومركز أرضي لقيادة الرحلات الفضائية إلى الفضاء السحيق، فضلاً عن تأهيل كوادر جديدة من دولة الإمارات العربية المتحدة".