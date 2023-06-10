إنزاجي يتسلح بلاوتارو ودجيكو في هجوم إنتر ميلان ضد مانشستر سيتي

إنتر ميلان ضد مانشستر سيتي

أعلن فيليبو إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، عن تشكيل الفريق الذي يخوض لقاء مانشستر سيتي على ملعب "أتاتورك الأولمبي" ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصلت حافلة فريق إنتر ميلان منذ قليل إلى ستاد "أتاتورك الأولمبي" استعدادًا لمباراة مانشستر سيتي ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل إنتر ميلان لمباراة مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستونى.

خط الوسط: باريلا، بروزوفيتش، دومفريس، ديماركو، هاكان تشالهان أوغلو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو.

دكة بدلاء لمباراة إنتر ميلان ومانشستر سيتي:

البدلاء: 1 هاندانوفيتش، 21 كورداز، 5 جاليارديني، 6 دي فري، 8 جوسينس، 11 كوريا، 12 بيلانوفا، 14 أسلاني، 22 مخيتاريان، 33 دامبروزيو، 37 سكرينيار، 90 لوكاكو.

تشكيل مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان:

حارس المرمى: إيدرسون مورايس.

الدفاع: روبين دياز- مانويل أكانجي- ناثان أكي.

خط الوسط: رودري- جون ستونز- إلكاي جوندوجان- كيفن دي بروين.

الهجوم: برناردو سيلفا- جاك جريليش- إيرلينج هالاند.

بينما على صعيد مقاعد البدلاء:

أورتيجا، كارسون، كايل ووكر، كالفن فيليبس، جوميز، إيمريك لابورت، جوليان ألفاريز، بالمر، رياض محرز، ريكو لويس، فودين، ماكسيمو بيروني.

فيما صعد إنتر ميلان للمباراة النهائية، بعدما فاز على غريمة ميلان 3/0 بمجموع اللقائين.

وقال مارتينيز في تصريحات نقلها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الجمعة الماضي: "لم يعد لدى شك في أن السيتي أحد أفضل الفرق في العالم".

وتابع: "السيتي يلعبون كرة القدم التي أحبها، وسيكون من الصعب مواجهتهم، كما أنهم يقدمون كرة جميلة ومميزة".

وأكمل نجم الإنتر تصريحاته: "واجهنا فرق صعبة للغاية في مرحلة المجموعات ومرحلة خروج المغلوب، وقدمنا عروضًا جيدة".

وأضاف مارتينيز: "لا بد أن نستمتع بالمباراة لأنك لا تلعب نهائي دوري أبطال أوروبا كل يوم".

15 قناة تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم:

حصلت مجموعة كبيرة من القنوات حول العالم على حقوق نقل مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، والتي تجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد اتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان:

تنقل مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان من خلال 15 قناة مباشرة في العالم والوطن العربي، ومنها قنوات بي إن سبورت مباشرة في الوطن العربي وذلك من خلال قنوات beIN Sports HD 1 Premium وقناة beIN Sports HD 2 Premium وقناة beIN Sports HD 1 English بتعليق عصام الشوالي وحسن العيدروس.

تردد قناة بي إن سبورتس بريمم على القمر الاصطناعي نايل سات هو 11013، معدل استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500، بمعامل تصحيح الخطأ 2\3.

وعن باقي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان فتنقل المباراة من خلال قنوات ZDF HD الألمانية، وقناة RTS 1 Serbia الصربية، وقنوات BT Sport 1 HD وقناة Sky Sport Uno Italia الإيطالية.

كما حصلت قنوات Max Sport 3 HD، وقناة Canal + France الفرنسية وقناة MATCH! Premier HD وقناة ServusTV HD وقناة Match Football 1 وقناة BTV Action، على نقل النهائي المنتظر.

وتنقل مباراة السيتيزنس ضد النيراتزوري عبر قناة TV4 Sweden السويدية وقناة Tring Sport 1 HD.