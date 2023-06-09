جندوجان يحذر من الهجمات المرتدة أمام إنتر ميلان بنهائي أبطال أوروبا

حذر اللاعب الألماني إلكاي جندوجان نجم فريق مانشستر سيتي، زملائه في الفريق من الهجمات المرتدة أمام نظيرهم إنتر ميلان الإيطالي و ذلك في المباراة التي تجمع بينهما غدا السبت بنهائي دورى أبطال أوروبا.

وقال جندوجان إن فريقه سيواجه مهمة صعبة أمام إنتر ميلان، الذي وصفه بالفريق الهجومي الذي يملك ثلاثة ألقاب في المسابقة.

وتوقع جندوجان بأن يسيطر فريقه على مجريات اللعب، لكنَّه حذَّر في الوقت نفسه من خطورة الهجمات المرتدة للمنافس، الذي يعرف كيف يفوز بالألقاب.

وأضاف جندوجان: "إنهم عدوانيون للغاية في طريقة لعبهم، وربما يكونون أكثر تركيزًا دفاعيًا، لكن لديهم أيضًا صفات مذهلة للمضي قدمًا، إنه فريق مستقر للغاية".

ويلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا، في المواجهة المرتقبة التي من المقرر أن تقام على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، غداً السبت الموافق 10 من شهر يونيو الجاري، على أرضية ملعب «أتاتورك الأولمبي» في العاصمة التركية إسطنبول.

موعد مباراة مانشستر سيتي و إنتر مسلان بنهائي دورى أبطال أوروبا

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة والدوحة، و الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي و إنتر مسلان بنهائي دورى أبطال أوروبا

وسوف تنطلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يذكر أن تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن تخطى عقبة البطل التاريخي للتشامبيونزليج وحامل اللقب فريق ريال مدريد، بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين.

حيث تفوق مانشستر سيتي على ريال مدريد بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين بعد التعادل 1-1 في لقاء الذهاب على "سانتياجو برنابيو"، ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال، ويثأر من هزيمة الموسم الماضي عندما أقصاه الفريق الإسباني من نفس الدور.

بينما تأهل فريق إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، بعد أن حقق فوزاً مثيراً على غريمه التقليدي فريق ميلا، بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين.