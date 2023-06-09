أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قائمة فريقه المستدعاة لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي.

ويقود إرلينج هالاند المهاجم النرويجي قائمة مانشستر سيتي، كما عادل كايل ووكر بعد تعافيه من الإصابة.

قائمة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس- ستيفان أورتيغا- سكوت كارسون.

خط الدفاع: كايل ووكر- روبن دياز- جون ستونز- ناثان آكي- إيمريك لابورت- سيرجيو غوميز- مانويل أكانجي- ريكو لويس.

خط الوسط: كالفن فيليبس- إلكاي غوندوغان- رودري- كيفين دي بروين- بريناردو سيلفا- ماكسيمو بيروني.

خط الهجوم: إيرلينغ هالاند- جاك غريليش- جوليان ألفاريز- رياض محرز- فيل فودين -كول بالمر.

ويستقبل استاد اتاتورك الأولمبي مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022/2023.

مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد الإسباني بعد التعادل في الذهاب بهدف لمثله والفوز في العودة برباعية نظيفة، بينما صعد إنتر ميلان على حساب جاره وغريمه التقليدي ميلان بالفوز ذهابًا بهدفين من دون رد وإيابًا بهدف نظيف.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان:

تنطلق مواجهة إنتر ميلان ومانشستر سيتي في العاشرة من مساء العاشر من الشهر الجاري على ملعب "أتاتورك" الأولمبي بتركيا، في المباراة التي يتم التجهيز لها منذ أسابيع ماضية.

القنوات الناقلة:

تُنقل موقعة النيراتزوري أمام المان سيتي على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والحاصلة على الحقوق الحصرية لبث البطولة في الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان ندية وحماس كبير، خصوصًا أن الفريقين لديهم دوافع كبيرة لحصد اللقب، بعد المشوار الكبير للثنائي في البطولة.