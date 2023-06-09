تحدد موعد اقامة حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لعام 2023، والتي تقام كل عام لأفضل لاعب في العالم، كما أعلن من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لموعد حفلها السنوي.

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موعد حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية والقنوات الناقلة

وبدأ العد التنازلي لحفل جائزة الكرة الذهبية الذي سيقام على مسرح شاتليه في باريس هذا العام، كما اعلنت مجلة طفرانس فوتبول” الفرنسية، موعد حفلها السنوي

حيث يتم الإعلان عن الحاصل علي الجائزة من المرشحين يوم 7 يوليو المقبل، وسيتم الكشف عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية يوم 6 سبتمبر 2023، فيما يتم مشاهدة الحفل عبر شبكة قنوات بي إن سبورت.

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق، واتحاد جدة الحالي، توج بجائزة الكرة الذهبية في العام الماضي 2022، بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد، بعدما قاد الملكي للتتويج بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وبات المهاجم الفرنسي أكبر لاعب سنًا يحقق الجائزة بعمر 34 عاما و10 أشهر، وحصد الجائزة لفرنسا لأول مرة من 24 عامًا بعد فوز زيدان في عام 1998.

وسيقام حفل جائزة الكرة الذهبية، يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر المقبل، بأحد المسارح العريقة فى العاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن تكشف مجلة فرانس فوتبول، عن المرشحين للجوائز المختلفة يوم 6 ستبمبر 2023، وسيترشح 30 لاعبا لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

بالإضافة للكشف عن 20 لاعبة لجائزة السيدات، مع وجود 10 لاعبين لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، إضافة إلى 10 لاعبين لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم.

ومن المفترض أن تعلن المجلة عن المرشحين لجائزة سقراط يوم 7 يوليو المقبل، وسيتم الكشف عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية يوم 6 سبتمبر 2023.



احتفت جماهير نادي اتحاد جدة السعودي، بالوافد الجديد كريم بنزيما في استاد الجوهرة المشعة، بعد انضمامه إلى كتيبة النمور الجداوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتواجد كريم بنزيما في استاد الجوهرة المشعة حاملًا جائزة الكرة الذهبية “البالون دور” لتحية جماهيراتحاد جدة التي حرصت على استقباله في مشهد كرنفالي.

دخل كريم بنزيما إلى استاد الجوهرة المشعة من خلال ممر شرفي أعده عدد من أطفال النادي في مشهد يعيد للأذهان الظهور الأول للنجم كريستيانو رونالدو لدى التعاقد معه من قبل نادي النصر السعودي.

وانضم كريم بنزيما إلى صفوف اتحاد جدة في الصيف الحالي، ليقود هجوم النمور في الموسم المقبل، ويعد كريم بنزيما أحد أبرز نجوم الكرة على مستوى العالم، لا سيما وأنه حصد مع ريال مدريد 25 بطولة.