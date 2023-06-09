تفاصيل أزمة فيلم "رمسيس باريس" وتعرض المنتج للابتزاز.. فيديو

كشف ريمون رمسيس منتج فيلم ”رمسيس باريس”، تفاصيل أزمته مع الشركة الفرنسية المنفذة للفيلم، واتهم الشركة الفرنسية بمخالفة بنود العقد المبرم بينهما.

وقال: “الشركة الفرنسية المنفذة لفيلم رمسيس باريس، خالفت بنود العقد المبرم بينهما، وفوجئنا بكاميرات غير المتفق عليها مما رفع من تكلفة الفيلم فضلًا عن التأخير في الانتهاء من العمل، في الوقت المحدد”.

وأضاف أن الشركة المنفذة للفيلم هى المنوط بها التعاقد مع الفنانين واستخراج كل التصاريح اللازمة لتصوير الفيلم، موضحًا أنه تعرض لمضايقات من الشرطة الفرنسية أثناء تصوير مشاهد للفيلم في الشارع بسبب عدم استخراج التصاريح من قبل الشركة المنفذة وتقصيرها في هذا الأمر.

ورد ريمون رمسيس منتج فيلم ”رمسيس باريس”، على ما أثير من تصريحات صدرت من الفنان الفرنسي بي بي ناصري بشأن أحقية حصوله على مستحقات، قائلًا: "محدش اشتغل معايا ليه عندي جنيه".

وقال إن الفنان الفرنسي بي بي ناصري اشتهر في منطقة الشرق الأوسط بعد دوره في الفيلم، موضحًا أنه حصل على جميع مستحقاته.

منتج "رمسيس باريس": “تعرضت للابتزاز من الشركة الفرنسية المنفذة للفيلم”

وأشار إلى أنه تعرض للابتزاز والمساومة من الشركة الفرنسية المنفذة للفيلم، من أجل حصولهم على قيمة أعلى من العقد المبرم بنسبة تصل إلى 60 و70 % زيادة عن المتفق عليه وقاموا بتسريب بعض المشاهد من الفيلم.

دخل فيلم “رمسيس باريس” في أزمة عنيفة وخلافات شديدة بين صناع الفيلم بعدما وصل الأمر للمحكمة الاقتصادية في أزمة من قبل منتجي العمل بمصر أو المنتج الفرنسي بي بي ناصري والذي أكد حقوقه في الفيلم.

أبطال فيلم رمسيس باريس:

فيلم «رمسيس باريس» انطلق في دور العرض خلال موسم العيد السينمائى ومستمر في عرضه حتى الآن، وهو بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس.