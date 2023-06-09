جورجينا تروج لمشروع رونالدو الجديد بفستان قصير(شاهد)

شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" صورا جديدة من أحدث ظهور لها، وفق روسيا اليوم.

وظهرت جورجينا في صور متداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مرتدية فستانا قصيرا للغاية باللون الأسود، وجاكيتا أطول بقليل باللون الأسود أيضا، وحذاء طويلا يصل الى الركبة، وتزينت باكسسوارات فارهة، وبيدها قاروة مياه، وعلقت على الصورة: "Pestana CR7 Gran Vía Madrid".

instagram/georginagio

يذكر أن جورجينا ولدت في 27 يناير 1994 من أب أرجنتيني وأم إسبانية، نشأت في مدينة خاكا الصغيرة في شمال شرق إسبانيا بمقاطعة ويسكا، وعاشت حياة هادئة في بداية حياتها، وتغير كل شيء بعد لقائها نجم ريال مدريد سابقا كريستيانو رونالدو في عام 2016.

وتحدثت جورجينا رودريغيز عن لقائها الأول مع رونالدو، قائلة: التقيت به لأول مرة في متجر "غوتشي – GUCCI" عام 2016، حيث كنت أعمل كمساعدة مبيعات، ثم تكرر اللقاء بعد أيام في محل آخر، عندها تمكنا من التحدث في جو مريح، خارج بيئة العمل، لقد وقعنا أنا ورونالدو في الحب من أول نظرة".

بدأت جورجينا حياتها المهنية بعد التعرف على النجم الشهير كريستيانو رونالدو، تعمل في مجال عرض الأزياء وظهرت على غلاف العديد من المجلات العالمية، وأطلقت علامتها التجارية الخاصة بها لبيع الملابس النسائية تحت اسم "Georgina"، ويتابعها أكثر من 49.5 مليون شخص عبر حسابها الشخصي في موقع "إنستجرام".



