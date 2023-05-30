زيادة لاجئي التغيرات المناخية حول العالم

قال الدكتور السيد صبري، خبير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، إن التغيرات المناخية لها آثار سلبية كثيرة، وتتسبب في عدم توازن المناخ، مشيرًا إلى أن الارتفاع أو الانخفاض الشديد في درجات الحرارة يؤثر على المواطنين والمحاصيل الموجودة بتلك المناطق، وبالتالي حدوث نقص كبير في الإنتاج الغذائي.

وأوضح السيد صبري، أن تكرار الظواهر الناتجة عن التغيرات المناخية يفقد المواطنين الذين يعيشون في تلك المناطق مصدر رزقهم وقوت يومهم، وبالتالي يتركون أرضهم باحثين عن أماكن عمل لا تتعرض لهذه الأضرار والآثار، ومن هنا يُطلق عليهم مصطلح «لاجئ بيئي أو مناخي».

وأضاف «صبري»، أن المواطنين ينتقلون من مكان لآخر بسبب التغيرات المناخية وليس الحروب والأزمات فقط، لافتًا إلى أن انتقال المواطنين لأماكن داخل نفس الدولة يُولد صراعات داخلية وضغوطات على الموارد والمناطق التي يلجأون إليها.

وتابع أن انتقال الشعوب بين الدول بسبب التغيرات المناخية يولد صراعات كبيرة مثلما حدث في دارفور منذ سنوات، إذ اضطر سكان المناطق الزراعية إلى ترك أماكنهم بسبب التغيرات المناخية باحثين عن مناطق تتوافر فيها المياه وعوامل تساعد على نمو المحاصيل.

وسط موجة الجفاف الحادة، جاءت الفيضانات الجامحة لتجتاح الصومال وتقرع أجراس الإنذار مجددًا، حول الاضطرابات والكوارث الطبيعية المتوازية والمتسارعة التي تهدد العالم نتيجة تغيّر المناخ.

يحذّر خبير بيئي في تعليقه لموقع "سكاي نيوز عربية" على ما يشهده الصومال من ظواهر متعاكسة؛ خلَّفت خسائر لا تتحمّلها إمكانيات البلد المأزوم، بأن هذا الذي يحدث يؤكد صدق التنبؤات بأن البشرية تنتظرها كوارث أشد من المعتاد، إن لم يتم التحرك العاجل للحد من الاحترار العالمي.

جاء في تقرير للأمم المتحدة، 15 مايو، عن فيضانات الصومال الناجمة عن الأمطار السنوية، أنها تسببت في تضرر أكثر من 460 ألف شخص، من بينهم نحو 219 ألفا نزحوا بعيدا عن مساكنهم.

قال المتحدث باسم المنظمة، ستيفان دوجاريك، إن الفيضانات خلفت دمارا في جميع أنحاء البلاد، وغمرت المنازل والأراضي الزراعية، وجرفت الماشية.

في ولاية هيرشابيل، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا، أجبر فيضان نهر شبيلي آلاف الأشخاص على الانتقال إلى مناطق مرتفعة، وسط تحذيرات من أن تتفشى الأمراض المنقولة بالمياه.

نذير للعالم

الخبير البيئي، أيمن قدوري، عضو الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، يوضح ماذا يعني تتابع نوبات الجفاف والفيضانات في الصومال:

تغيّر المناخ لا يعني سيطرة ظاهرة مناخية على طقس إقليم ما، واختفاء بقية الظواهر، لكن يعني حدوث اضطراب غير مألوف في الظاهرة، ويتكرر ويتزايد.

ما يشهده الصومال من فيضانات اجتاحت وسط وجنوب البلاد لا يعني نهاية أزمة الجفاف التي تعاني منها، بل تعني صدق تنبؤات الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن تفاقم أزمة الاحترار العالمي، وقرب تجاوز المحددات الحرارية للأعوام الأربعة القادمة؛ ما ينذر بكوارث قد تكون أعظم تنتظر البشرية، ما لم يتم تدارك الأمر في القريب العاجل.

القرن الإفريقي مصنف ضمن أكثر الأقاليم ضعفا في مواجهة تغير المناخ، خاصة مع غياب الإجراءات الحكومية الاحترازية للتعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات.

هذا الضعف الحكومي ناجم عن عدم الاستقرار السياسي والأمني، مثلما يحدث في الصومال منذ عقود، وغياب الجهد الخدمي والبنى التحتية اللازمة؛ الأمر الذي فاقم تبعات الأزمة وحوّلها لكارثة إنسانية، تسبب في نزوح 200 ألف شخص.

خطة للتأهب

المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تحدث عن أن المنظمة تنفذ مع شركائها خطة وطنية للتأهب للفيضانات والاستجابة لها في الصومال، وهي كالآتي:

تبلغ قيمتها 2.6 مليار دولار، تم تمويلها بنسبة 25 بالمائة فقط حتى الآنأرسلت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، التابعان للأمم المتحدة، رسائل نصية للإنذار المبكر إلى 5000 مزارع في المناطق المتضررة

قدمت الفاو وشركاؤها أكياس الرمل والمجارف وغيرها من الإمدادات للمساعدة في تنظيف المصارف والتخفيف من الفيضانات

برنامج الأغذية العالمي بصدد إرسال 17 طنا من البسكويت عالي الطاقة والقوارب للوصول إلى المواطنين في المناطق التي غمرتها الفيضانات

يشهد الصومال في بعض مناطقه منذ أشهر موجة جفاف حادة، نتيجة شح سقوط الأمطار للموسم الخامس على التوالي؛ ما أرغم نحو مليون ونصف المليون شخص على النزوح بحثا عن الماء في أماكن أخرى داخل البلاد، ووفاة الآلاف

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news.