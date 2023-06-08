كريم بنزيما: سأتحدث العربية بطلاقة.. وأشعر بإحساس مختلف في مكة

أكد كريم بنزيما المهاجم الفرنسي المنضم حديثا الى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، أنه سيتعلم اللغة العربة بطلاقة، مشيرًا أنه يشعر بمشاعر مختلفة في مكة.

وانضم كريم بنزيما إلى صفوف اتحاد جدة في الصيف الحالي، ليقود هجوم النمور في الموسم المقبل، ويعد كريم بنزيما أحد أبرز نجوم الكرة على مستوى العالم، لاسيما وأنه حصد مع ريال مدريد 25 بطولة.

وقال بنزيما خلال تصريحات للحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة، " قمت بزيارة السعودية في وقت سابق، وشعوري أكثر من رائع حيال هذا الأمر، إنها دولة محبوبة وجميلة، بالنسبة لي إنها المكان الذي أريد أن أتواجد به، الأهم أن أتواجد في دولة مسلمة أشعر فيها بحب الناس لي وتمنحني تجربة جديدة، أرغب في تحدث اللغة العربية بطلاقة، هذا الأمر مهم بالنسبة لي، لقد زرت السعودية من قبل، مكة قريبة جدًا من قلبي، وبالنسبة لرجل مؤمن فهذا أمر هام، هذا هو المكان الذي أشعر فيه بأنني في أفضل حالاتي.

وأضاف مهاجم اتحاد جدة “ شعوري رائع الآن، سعيد بانضمامي لهذا النادي الأسطوري، هو تحدٍ جديد بالنسبة لي وحياة جديدة، أنا متحمس لبدء التدريبات ”.

وعن انضمامه إلى اتحاد جدة “ لأنه أحد أفضل الأندية في السعودية، يمتلك قاعدة جماهيرية شغوفة، ويمتلك العديد من الألقاب، لماذا السعودية؟ لأنني مسلم وهي بلد مسلمة، لطالما أردت أن أعيش هنا ”.

وأضاف نجم ريال مدريد السابق " حققت الألقاب مع ريال مدريد، وفخور بهذا الأمر بالإضافة إلى أنني سعيد بالطريقة التي خرجت بها، الأمر الذي سأتمكن من إضافته هو خبرتي الكروية، والأهم من ذلك هو إمكانية تحقيق الألقاب، أحب الفوز بالبطولات، إنه فصل جديد بالنسبة لي، أرغب أن أساهم في تقدم النادي لمكانة أعلى من التي يحتلها الآن، الاتحاد نادٍ ينتمي للقمة، ملعبهم استثنائي وبه الكثير من الشغف، الجمهور هو العنصر الأهم لأنهم يمنحوننا الحافز لنكون الطرف الأفضل على أرض الملعب.