السد القطري يقتحم مفاوضات النصر السعودي لخطف زاها

كشفت تقارير صحفية سعودية صباح اليوم الجمعة عن دخول إدارة نادي السد القطري في مفاوضات رسمية مع نظيرتها في نادي كريستال بالاس الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات النجم الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب التقارير التي نشرت صباح اليوم فأن إدارة نادي السد تواصلت مع زاها للتعاقد معه خلال المريكاتو الصيفي الجاري وذلك في ظل رغبة إدارة النادي القطري في تعزيز خط هجوم الفريق .

تفاصيل عرض النصر لضم زاها

وكانت تقارير صحفية أكدت خلال الأيام الماضية عن تلقي ويلفريد زاها عرضا ضخماً من نادي النصر للانتقال إلى صفوفه بداية الموسم المقبل بعد تألق اللاعب مع كريستال بالاس خلال الفترة الأخيرة وتقديمه مستويات رائعة بالدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي ال معمر قدمت عرضًا لويلفريد زاها بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني لمدة 3 مواسم مع قابلة للتجديد لموسم إضافي، وذلك من أجل ضمان الاستفادة من خبرات اللاعب لفترة طويلة.

وينتهي عقد ويلفريد زاها مع نادي كريسيتال بالاس بنهاية شهر يونيو الجاري، ويمتلك اللاعب عدد كبير من العروض من مختلف الأندية العالمية والعربية والتي يأتي على رأسها اتلتيكو مدريد الإسباني وعرض النصر السعودي والسد القطري.

ترتيب النصر السعودي في الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي أنهي منافسات بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023 وهو يحتل وصافة جدول ترتيب البطولة برصيد 67 نقطة بفارق 5 نقاط عن اتحاد جدة بطل الدوري السعودي .

وخلال هذة النسخة حقق العالمي الفوز في 20 مباراة وتعادل في 7 وتلقي الفريق الأصفر الهزيمة في 3 مباريات فقط طوال الموسم المنقضي .

ترتيب السد القطري في الدوري

على الجانب الأخر أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري مشواره في دوري نجوم قطر في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 44 نقطة بفارق 7 نقاط عن الدحيل بطل الدوري القطري.

وحقق السد خلال هذا الموسم الفوز في 14 مباراة وتعادل في مواجهتين وتاقي 6 هزائم.