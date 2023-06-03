عاجل..ميسي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

ميسي يرحل عن باريس

أعلن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيله بشكل رسمي عن صفوف فريقه بعد نهاية عقده.



وأكدت تقارير صحفية إسبانية، عدم توصل الطرفين لإتفاق بشأن تجديد وسط التقارير التي تشير إلى إمكانية عودة ميسي إلى لصفوف برشلونة الإسباني، أو الرحيل إلى الهلال السعودي.



أشار ميسي في رسالة وداعية لنادي باريس سان جيرمان، أنه سعيد جدا لتمثيل باريس سان جيرمان، لقد استمتعت حقا باللعب في هذا الفريق ومع هؤلاء اللاعبين الجيدين، أود أن أشكر النادي على تلك التجربة الجيدة والرائعة.

ويستعد ميسي رفقة باريس سان جيرمان لمواجهة كليرمون فوت اليوم السبت في الجولة الختامية من الدوري الفرنسي.



ويملك ميسي عرضا من الهلال وإنتر ميامي الأمريكي، مع رغبة برشلونة برئاسة خوان لابورتا في عودة النجم الأرجنتيني.



وأشارت تقارير صحفية أن نادي الهلال يخطط إلى الإعلان عن صفقة ليونيل ميسي يوم الثلاثاء المقبل.



وتابعت التقارير أن الهلال حدد موعد للحصول على موافقة ليونيل ميسي النهائية على الصفقة، وتنفيذ خطوات الإجراءات المتفق عليها لجعل الأمر يحظى بصدى عالمي.



ويرغب ميسي في الكشف عن فريقه الجديد في أسرع وقت ممكن، حتى لا يتحول الأمر إلى مسلسل طويل.

ويأمل برشلونة في التعاقد مع ليونيل ميسي، لكن وضع النادي الكتالوني لا يمكنه في الوقت الحالي تقديم عرض رسمي الأن.



وتابعت التقارير، أن عرض الهلال يصل إلى راتب 400 مليون يورو سنويًا، ما يجعل راتبه يفوق كريستيانو رونالدو مع النصر، الذي يصل إلى 170 مليون جنيه إسترليني.



وسيصل إجمالي صفقة ميسي 2 مليون جنيه إسترليني دون نشر تفاصيل إضافية بشأن كيفية توزيع هذا الرقم على شروط العقد.



تشافي يكشف موعد إعلان ميسي موقفه من العودة لـ برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن تواصله مع الأرجنتيني ليونيل ميسي فيما يتعلق بعودته المحتملة للفريق.

وقال تشافي في تصريحات صحفية أمس الجمعة إن اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم سيتخذ قراره الأسبوع المقبل ويجب تركه على انفراد.

وأضاف تشافي، الذي يقود حملة داخلية للتعاقد مع ميسي (35 عاما) الفائز بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني، أن زميله السابق سيجد الباب مفتوحا في برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي شك في أنه سيساعدنا كثيرًا.



