أول تعليق من رونالدو على قدوم كريم بنزيما للدوري السعودي

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على قدوم النجم الفرنسي كريم بنزيما وزميله السابق في ريال مدريد الإسباني إلى الدوري السعودي، بعد توقيعه رسميًا على عقود الانضمام للاتحاد.

وقال رونالدو في تصريحات إعلامية اليوم: "كنت أعلم أن بنزيما قادمًا إلى السعودية ولهذا قلت إن الدوري السعودي سيكون من بين أفضل 5 دوريات في المستقبل ، وسيأتي المزيد من اللاعبين".

وأضاف: "في المستقبل أود امتلاك ناد ، لا أستبعد ذلك".

وتابع: " كنت أعلم أن الذهاب إلى السعودية يعني فتح الصندوق، لم أكن مخطئًا، أنا متأكد من أنه في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، سيكون أحد أهم بطولات الدوري في العالم ".

وأتم الأسطورة رونالدو: " المملكة العربية السعودية بلد آمن ولا يوجد به مشاكل، أتمنى قدوم النجوم للدوري ".

ميسي يكشف سبب رفضه عرض الهلال السعودي

وكشف ميسي عن سبب رفضه العودة إلى برشلونة في الوقت الحالي مؤكدًا أن وداعه عند الرحيل لم يكن بالشكل اللائق قائلًا: " كنت أتمنى أن أحصل على وداع في برشلونة مثل ما حصل مع بوسكيتس والبا ".

وواصل البرغوث الأرجنتيني حديثه قائلًا: " حققت كل شيء في كرة القدم ".

وأكد ميسي أن قراره لا علاقة له بالمال قائلًا: " لو كان الأمر متعلقًا بالمال، كنت سأذهب إلى المملكة العربية السعودية، أو في أي مكان أخر، لكن الأمر معي لا يتعلق بالأموال ".

واختتم النجم الأرجنتيني وبطل كأس العالم حديثه قائلًا: " وضعوني في السعودية ثم برشلونة، ولكن الحقيقة كانت لدي، وقررت سابقاً الذهاب إلى إنتر ميامي".

إحباط كبير لجمهور الهلال السعودي :

وتسبب خبر انتقال ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي في إحباط كبير لجمهور نادي الهلال السعودي والذي كان يمني النفس برؤية اللاعب بقميص الزعيم في الموسم المقبل ".