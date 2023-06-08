الحيلة الشيطانية وغباء الأب .. بنت الأكابر تحمل سفاحًا من عشيقها الفقير

جلس الشاب يفكر هو وحبيبته التي لم تتجاوز الـ 17 عامًا، وكيفية إقناع أهلها بحبيبها كزوج بعدما رفضه والدها نظرًا لفقره وهي من عائلة معروفة وهو عامل زراعي حاول المتهم أكثر من مرة بأن يتزوجها ولكن كان والدها متمسكًا برفضه فما كان من المتهم والمجني عليها إلا أن يضعوه أمام الأمر الواقع الذي حمل بين ثناياه فضيحة لعائلته كلها.

بداية علاقة المتهم مع المجني عليها



في منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة كان المتهم الشاب يعمل في الأراضي الزراعية فوقعت عيناه على إحدى بنات بلدته وبدأ يتحدث معها واتفق معها بأن يتقدم لخطبتها بالرغم من أنه من عائلة فقيرة، وهي من عائلة غنية ولكن كان حلمه أقوى من هذه العادات والتقاليد وبالفعل تقدم لخطبتها وفوجئ برد فعل والدها الذي رفضه تمامًا نظرًا لفقره ولم ييأس المتهم وحاول أكثر من مرة الارتباط بها ولكن إصرار والد حبيبته كان أقوى.

خطة الشاب والمجني عليها وثالثهما الشيطان



انساق المتهم والمجني عليها وراء وسوسة الشيطان وأن يضعا والدها أمام الأمر الواقع متناسية تمامًا الفضيحة التي تلحقها هي وعائلتها وبدءا في تنفيذ مخططتهما وأغواها المتهم بكلامه المعسول حتى أصبحت أسيرة في شباكه وأقام معها علاقة غير شرعية أكثر من مرة متناسية شرفها وأهلها وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن.

حملت المجني عليها من المتهم سفاحًا ووضعت أبيها أمام الأمر الواقع بعدما جائت لهما بالفضيحة وسط أهل بلدته وتم إلقاء القبض على المتهم واعترف بجريمته وطفله بعدما وضعته الفتاة داخل المستشفى وتركت لأهلها فضيحة تلاحقهم طيلة عمرهم بسبب تعند والدها ورفضه زواجها من المتهم.

جدير بالذكر أن مباحث جنوب الجيزة قد تلقت بلاغًا من والد الفتاة، اتهم فيه عاملًا زراعيًا بالتعدي الجنسي على ابنته أسفر عن حملها سفاحا، وانتقل ضباط مباحث الصف إلى مكان البلاغ وبالتحري تبين صحة البلاغ.

وتم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع المجني عليها أكثر من مرة بعد رفض والدهما طلب زواجها بسبب فروق طبقات بينهما، مؤكدًا استعداده للاعتراف بالطفل، والزواج منها.