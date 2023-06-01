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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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ملوك وأمراء وقادة من حول العالم يحضرون زفاف ولي العهد الأردني

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل توافد قادة وزعماء ومسؤولين دوليين إلى العاصمة الأردنية عمّان، لحضور حفل زفاف الأمير الحُسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني وخطيبته رجوة خالد السيف.

 

مراسم زفاف ولي العهد الأردني 

وترصد بوابة الوفد الإلكترونية، في السطور التالية، أسماء القادة والمسؤولين الحاضرين حتى الآن لحفل الزفاف:

- ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله.

 

- أمير ويلز الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون.

 

- رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف رشيد وزوجته.

 

- ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

 

- ولي عهد أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

 

- والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر.

 

- نجل ولي العهد البحريني الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.

 

- رئيس ديوان ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة.

 

- رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.

 

- حرم الرئيس المصري انتصار السيسي وابنته آية السيسي.

 

- رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

 

- وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد طارق أحمد وزوجته.

 

- السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن.

 

- المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري.

 

- ملك هولندا الملك فيليم الكساندر، وعقيلته ماكسيما.

 

- وريثة عرش السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال.

 

- الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو.

 

- ولي عهد النرويج الأمير هاكون.

 

- الرئيس الرواندي بول كاغامي.

- وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري.

 

- ملك بلجيكا فيليب والأميرة إليزابيث.

 

- ولي العهد الدنماركي فريدريك هنريك أندريه كريستيان وزوجته.

 

- نجل سلطان عُمان، ووزير الثقافة والرياضة والشباب في السلطنة يزن بن هيثم آل سعيد.

 

- الابن الأصغر لدوق لوكسمبورغ الأكبر الأمير سباستيان وهنري والدوقة ماريا تيريزا.

 

- الوصية على عرش رومانيا مارغرينا وزوجها الأمير رادو.

مراسم زفاف ولي العهد الأردني 

وتشهد عمّان اليوم زواج الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورجوة خالد السيف. 

 

جاء ذلك خلال تقرير عبر العربية، بعنوان :" مراسم زفاف ولي العهد الأردني ". 

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