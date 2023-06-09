الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الصحفي يعود لاتحاد جدة بعد نهاية إعارته مع التعاون السعودي

زياد الصحفي لاعب
زياد الصحفي لاعب اتحاد جدة المعار للتعاون

ينوي اللاعب زياد الصحفي العودة ‘لي فريق اتحاد جدة السعودي، وذلك بعد فترة إنتهاء إعارته مع فريق التعاون السعودي، وذلك قبل بادية الموسم المقبل من دوري روشن السعودي.

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بنزيما في اتحاد جدة بصفقة انتقال حر

عودة زياد الصحفي لاتحاد جدة

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية طبقاً لمصادر مقربة من اللاعب زياد الصحفي أنه سيعود إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الموسم المقبل بعد نهاية إعارته من التعاون.

 

وأضافت الرياضية في تقريرها أن ذلك يأتي مع تبقي ثلاثة أعوام في عقد اللاعب الدولي السابق مع ناديه الغربي، الذي جدَّد له الصيف الماضي لمدة أربعة أعوام.

 

وطبقًا للمصدر ذاته، أشعر التعاون الصحفي بعدم استمراره مع الفريق القصيمي الموسم المقبل، وبناءً عليه سيعود إلى ناديه الاتحاد.

 

وأشار إلى أن الاتحاد لم يبلغ اللاعب بنيته فسخ عقده، أو إعارته حتى ساعة إعداد هذا الخبر، مبينًا أن النادي في حال رغب في إنهاء عقده، سيمنحه مستحقاته عن المواسم الثلاثة المقبلة. يذكر أن إدارة التعاون، وقَّعت عقدًا مع الصحفي، مثَّل بموجبه الفريق الأول في النادي حتى ختام منافسات الموسم المنتهي أخيرًا.

 

الجدير بالذكر أن لعب زياد الصحفي مع الاتحاد 93 مباراةً في بطولة الدوري، سجل فيها خمسة أهداف، وتلقَّى 18 بطاقةً صفراء، وبطاقتين حمراوين، بينما خاض معه 13 لقاءً في دوري أبطال آسيا، و14 في كأس الملك، وحقق مع “العميد” لقب المسابقة عام 2017.

 

و احتفت جماهير نادي اتحاد جدة السعودي، بالوافد الجديد كريم بنزيما في استاد الجوهرة المشعة، بعد انضمامه إلى كتيبة النمور الجداوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

 

وتواجد كريم بنزيما في استاد الجوهرة المشعة حاملًا جائزة الكرة الذهبية “البالون دور” لتحية جماهيراتحاد جدة التي حرصت على استقباله في مشهد كرنفالي.

 

دخل كريم بنزيما إلى استاد الجوهرة المشعة من خلال ممر شرفي أعده عدد من أطفال النادي في مشهد يعيد للأذهان الظهور الأول للنجم كريستيانو رونالدو لدى التعاقد معه من قبل نادي النصر السعودي.

 

وانضم كريم بنزيما إلى صفوف اتحاد جدة في الصيف الحالي، ليقود هجوم النمور في الموسم المقبل، ويعد كريم بنزيما أحد أبرز نجوم الكرة على مستوى العالم، لا سيما وأنه حصد مع ريال مدريد 25 بطولة.

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