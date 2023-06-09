كريم بنزيما يرفع الكرة الذهبية فى الجوهرة المشعة أمام جماهير الاتحاد

احتفت جماهير نادي اتحاد جدة السعودي، بالوافد الجديد كريم بنزيما في استاد الجوهرة المشعة، بعد انضمامه إلى كتيبة النمور الجداوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتواجد كريم بنزيما في استاد الجوهرة المشعة حاملًا جائزة الكرة الذهبية “البالون دور” لتحية جماهيراتحاد جدة التي حرصت على استقباله في مشهد كرنفالي.

دخل كريم بنزيما إلى استاد الجوهرة المشعة من خلال ممر شرفي أعده عدد من أطفال النادي في مشهد يعيد للأذهان الظهور الأول للنجم كريستيانو رونالدو لدى التعاقد معه من قبل نادي النصر السعودي.

وانضم كريم بنزيما إلى صفوف اتحاد جدة في الصيف الحالي، ليقود هجوم النمور في الموسم المقبل، ويعد كريم بنزيما أحد أبرز نجوم الكرة على مستوى العالم، لا سيما وأنه حصد مع ريال مدريد 25 بطولة.

ووقع كريم بنزيما لناديالاتحاد لمدة 3 مواسم، براتب سنوي قدره 200 مليون يورو، لتتصدر زوجته مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخل دائرة الضوء، لكن هذه المرة في مقارنة مع جورجينيا صديقة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر.

وعن انتقاله إلى السعودية، علق بنزيما مبديًا سعادته الكبيرة بتلك الخطوة واصفًا إياها بالتحدي الجديد، ونشر النادي السعودي اليوم الخميس مقطعًا مصورًا للاعب يتحدث فيه عن انتقاله.

لماذا اخترت الانضمام إلى الاتحاد؟ - لأنه أحد أفضل الأندية في السعودية، يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة وشغوفة، ويمتلك الكثير من الألقاب.

لماذا السعودية؟ لأنني مسلم وهى بلد مسلمة، لطالما أردت أن أعيش هنا.



وواصل، شعوري رائع الآن ولا يوصف، سعيد بانضمامي لهذا النادي الأسطوري، هو تحد جديد بالنسبة لي وحياة جديدة بالكامل، أنا متحمس لبدء التدريبات مع اتحاد جدة.

كانتي يراف بنزيما:

أنهى النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، إجراءات انضمامه إلى صفوف نادي الاتحاد، وتبقى فقط الإعلان الرسمي، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

وكشف الإعلامي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إنهاء كانتي لإجراءات انضمامه كافة إلى الاتحاد.

وأكد رومانو أن كانتي أكمل الفحوصات الطبية في لندن، وتم الاتفاق على التوقيع لمدة عامين مع نادي الاتحاد، مع خيار لإضافة موسم ثالث.