تطوير منظومة التعليم على رأس أولويات الدولة المصرية

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير منظومة التعليم بجميع جوانبها في مصر على رأس أولويات الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال حضور وزير التعليم اليوم السبت، توقيع بروتوكول تعاون تعاون بين الأكاديمية المهنية للمعلمين والاتحاد العربي للتعليم الخاص بشأن تأهيل معلمي التعليم الخاص، والقيادات المدرسية.

ونوه وزير التعليم أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في التعليم، حيث تم تطوير المناهج الدراسية بما يحقق نواتج التعلم وبناء شخصية الطلاب.

وأشار وزير التعليم إلى أن القيادة السياسية تدعم وتشجع الاستثمار فى مجال التعليم وأن الوزارة تبذل كافة الجهود وتقدم كل التسهيلات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال التعليم.



نماذج التعليم الناجحة

وأوضح وزير التعليم أن الوزارة لديها العديد من النماذج التعليمية الناجحة، مشيرا إلى مدارس النيل وهى شهادة مصرية دولية معترف بها، من كامبردج.

ونوه وزير التعليم بأن الوزارة تستهدف تشجيع الاستثمار والتوسع في هذا النموذج من المدارس الذى شهد طفرة كبيرة وتميز لخريجيه.

واستعرض وزير التعليم نموذج مدارس المتفوقين للعلوم والرياضيات (STEM )، مشيرا إلى أنها احدى المدارس التى يحصل العديد من طلابها على منح فى جميع دول العالم، ويلتحق بها الطلاب المتفوقين فى الشهادة الإعدادية بعد خضوعهم للعديد من الاختبارات.

ولفت وزير التعليم إلى إضافة اختبارات لإدخال الجانب الفنى، موضحًا أن الوزارة تستهدف إتاحة هذا النموذج التعليمي للدول الأشقاء سواء داخل مصر أو خارجها.

وذكر وزير التعليم أن عدد الطلاب فى مصر يبلغ 25 مليون طالبًا في 60 ألف مدرسة، من بينهم 10 آلاف و450 مدرسة خاصة تضم ما يقرب من ثلاثة ملايين طالب.

واقترح وزير التعليم إعداد إطار عام مناهج بنواتج تعلم واحدة للدول العربية مع اختلاف المحتوى حيث إنه مرتبط ببيئة الطالب، لافتا إلى أنه في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبح هناك سهولة في الوصول للمحتويات الرقمية.

وأكد وزير التعليم إمكانية عمل منصة "learning objects" تضم كيانات تعلم كالتجارب العلمية على سبيل المثال، ويقوم المعلم بالاستفادة من هذه الكيانات في إعداد سيناريوهات تدريس للمقرر الدراسي. ونبه وزير التعليم إلى أن جيل الطلاب الحالى هو جيل رقمى، وبالضرورة لابد من أن يكون لدينا إطار قومى للمؤهلات، ولابد أن يكون لدينا مناهج رقمية، ومواصفات تواكب هذا التغيير، على أن يشارك المعلم فى إعدادها، ويحدث لها ثراء مع الوقت.