آلية التقديم على وظائف وزارة الموارد البشرية .. برنامج العمل عن بُعد

طرحت وزارة الموارد البشرية السعودية (بوابة العمل عن بعد) عدد من الوظائف الشاغرة لمختلف المؤهلات للرجال والنساء ممن يحملون الجنسية السعودية، ويجيدون استخدام أجهزة التقنية الحديثة.

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وكانت وزارة الموارد البشرية أعلنت عن توفر 40 وظيفة خالية، وفق شروط وضوابط محددة للمتقدمين.

وظائف وزراة الموارد البشرية "عن بُعد"..شروط للتقديم

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يتراوح عمر المتقدم من 18 إلى 60 عامًا.

– أن يجيد المتقدم استخدام أجهزة التقنية الحديثة.

– ان يكون حساب المتقدم في "أبشر" مفعل.

وظائف وزراة الموارد البشرية.. برنامج العمل عن بُعد

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن وظائفها المتاحة للعمل عن بُعد متاحة في العديد من المجالات منها:

أخصائي تنظيم مؤتمرات وفعاليات

عامل مراعٍ

بائع مباشر

موظف استقبال

كاتب حسابات

مدير عمليات جوازات

مدخل بيانات

10 وظائف "مساعد إداري"

وظيفتين "كاتب إداري عام"

كاتب تأمين

كاتب مكتبة

كاتب اتصال

كاتب بيانات عملاء

مأمور سنترال

وظيفتين "محصل ديون"

مدير عمليات جوازات

محامي

بائع مستحضرات

4 وظائف "أخصائي تسويق"

أخصائي دعاية وإعلان

مندوب مبيعات

موظف إداري

محصل

مدير خدمة عملاء

مطور مواقع إلكترونية

ممثل نجاح العملاء

مصمم جرافيك

أخصائية تجارة إلكترونية

مدير تسويق

مندوب مشتريات

كاتب مواصفات فنية

بائع

وزارة الموارد البشرية السعودية..طريقة التسجيل

الدخول على بوابة العمل عن بعد.

النقر على أيقونة (حساب جديد) ثم إنشاء حساب عامل عن بعد.

انشاء الحساب الالكتروني في البوابة.

حمل السيرة الذاتية.

سيظهر الملف التعريفي.

التقديم على الوظائف المتاحة.

وزارة الموارد البشرية.. برنامج العمل عن بعد

يشار إلى أن "برنامج العمل عن بعد"، أوضح عبر موقع الإلكتروني الرسمي، أنه أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

وقامت وزارة الموارد البشرية بإطلاق "برنامج العمل عن بعد" الذي يستهدف تلبية رغبات فئتين أساسيتين من القوى العاملة الوطنية في الالتحاق بسوق العمل، وهما النساء وذوي الإعاقات كذلك الذكور، من خلال تقديم فرص وظيفية تتجاوز حواجز عدم توافر وسائل النقل وعدم ملائمة مكان العمل لمتطلبات الوظائف النسائية والحاجة إلى رعاية الأطفال أوكبار السن أثناء فترة العمل.

كما أن برنامج "العمل عن بعد" يساهم في تقليل الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها ممن تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة، مثل: (المواصلات والبعد الجغرافي).