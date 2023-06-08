أمطار رعدية وعواصف ترابية.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يشهدها اليوم الخميس، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى سقوط الأمطار وقد تكون رعدية أحيانا.

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توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة:

ومن المتوقع أن يسود يكون طقس الخميس معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لنشاط الرياح، من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وجنوب البلاد والصحراء الغربية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس.

وتكون درجات الحرارة فيه على القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.، والسواحل الشمالية: الدرجة العظمى 34 والصغرى 23، وجنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 30، وشمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29، وجنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 31.

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ومن المتوقع أن يكون طقس الجمعة فيه نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ودرجات الحرارة فيه على القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23، والسواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20، وجنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28، شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24، جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 46 والصغرى 32.

أما يوم السبت فتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22، السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 13، جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25، شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22، جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.