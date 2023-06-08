جحود الآباء.. حكاية الطفل ضحية تعذيب والده حتى الموت

لم تشفع دموع الطفل صاحب العامين لدى أبيه وهو يعتدي عليه كل يوم بيدٍ امتلئت بالقسوة والغدر وراح يسقيه كل انواع العذاب من دون أي شفقة أو رحمة تأخذه بهذا الطفل الصغير الذي لم يكن له أي ذنب سوى أنه كان ابن لهذا الذئب البشري.

في منطقة السلام بالقاهرة عثر الأهالي على جثة طفل رضيع وبها العديد من آثار التعذيب والضرب دقائق قليلة وأبلغ الأهالي أجهزة الشرطة بالواقعة وعلى الفور جائت الشرطة إلى مكان الواقعة ومن خلال التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الشرطة حول الواقعة تبين بأن الطفل يدعى "بدر. ر. ع" ويبلغ من العمر عامين ولكن لازال الغموض يسود في الواقعة.

استمرت الأجهزة الأمنية في إجراء التحريات حول الواقعة بعدما تحفظت الشرطة على الجثة في مشرحة المستشفى دقائق قليلة وتوصلت التحريات إلى وجود شبههة جنائية حول والد الضحية وبالفعل استطاعت الشرطة بأن تلقي القبض على المتهم.

القبض على الأب المتهم

القي القبض على الأب المتهم بعدما تخلى عن كل مشاعر الأبوة والرحمة واتخذ من طفله الرضيع الذي لا يعلم من الدنيا سوى المرح والضحك بالقلب الملائكي؛ فريسة له لإشباع شهوات الإنتقام من زوجته والدة الطفل بسبب الخلافات بينهما وبات ينقض على طفله الصغير ويضربه ويعذبه.

لم يستطيع الطفل الصغير مقاومة كل هذا العذاب فبمن يستنجد وهو لازال ابن العامين من عمره وأبيه الذي من المفترض أن يكون له سندًا وعونًا هو الذي يريد إنهاء حياته أيام قلائل وفاضت روح الطفل البرء إلى خالقها وترك الدنيا التي لم يشاهد منها سوى العذاب والقسوة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا بالواقعة



كنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة السلام، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة طفل بها آثار تعذيب، وبالانتقال تبين أن جثمان الطفل يحمل آثار تعذيب في أماكن متفرقة، وبجمع التحريات، تبين أن الطفل يدعي «بدر. ر. ع» ويبلغ من العمر عامين، وأن والده وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.