غداً.. روائع الموسيقى العربية على مسرح أوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلاً فنيا بقيادة المايسترو مصطفى مهدي، بمشاركة كلا من الفنان سعيد عثمان، والفنانة حنان الخولي في الثامنة والنصف مساء غد الجمعة ٩ يونيو ،على مسرح أوبرا دمنهور .

ويتضمن برنامج الحفل روائع الأغاني العربية والطرب هي بتونس بيك - وحشتنى - أنا قلبي إليك ميال- عيون القلب - زي العسل - عودت عيني - على رمش عيونها - ثلاث سلامات - قوللى عملك إيه - غريب الدار - عنابي - زى الهوى .

يذكر أن سعيد عثمان تخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية، وانضم إلى الفرقة القومية للموسيقى العربية، وشارك بالغناء في العديد من الدول العربية والإفريقية، واشتهر بقدرته الفائقة على تقديم اصعب أغانى عبد الحليم حافظ .

كما يشار إلى أن الفنانة حنان الخولى هى نجمة أحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهيرة التي وصلت فيها إلى المراحل النهائية والتى لاقت استحسان الكثير من المشاهدين، حيث إنها تقدم العديد من الألوان الغنائية بتمكن واقتدار .