تسليم خطابات ندب المراقبين في امتحانات الثانوية العامة غدًا

يتسلم المعلمون المشاركون في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، غدًا الإثنين، خطابات الندب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم لاعتذارات المعلمين، خلال الفترة من 6 يونيو حتى 8 يونيو الجاري، عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقديم يشترط تسليمهم خطابات الندب في المقار المخصصة التي ستعلنها كل مديرية تعليمية، في الفترة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالات قبول الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه لن يتم قبول أية اعتذرات من المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة إلا طبقا للحالات الموضحة بالأسفل.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى عدم قبول أية اعتذارات من المقدرين إلا من خلال مشرف عام التقدير، وعدم قبول أية اعتذارات في المقر الرئيسي للجنة الإدارة.

حالات الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة

١. قومسيون طبي حديث معتمد ومختوم من المجلس الطبي العام مدون به يعنى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام 2023.

٢. العمل جزء من الوقت (صورة معتمدة من المستند).

٣. وجود طفل رضيع لا يزيد عن سنتين (صورة من شهادة الميلاء المميكنة).

٤. سفر الزوج أو عمله بمناطق نائية (صورة من المستند الدال على ذلك).

٥. وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام (صورة قيد الوفاة المميكنة) الإحالة للمعاش أثناء فترة أداء الامتحانات (صورة المستند).

٦. الحرمان من أعمال الامتحانات (صورة معتمدة من المستند).

٧. ندب الزوج والزوجة لأعمال امتحان الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة احضار أصل خطاب الندب للزوجين.

٨. خصومة سارية (خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب لهذا العام ٢٠٢٣).

٩. رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق (صورة من التقارير الطبية.

١٠. الاستدعاء للتجنيد (صورة من المستند)

عجز 4 ( صورة من المستند).

١١. إجازة من دون مرتب.

١٢. ندب لأعمال امتحانات أخرى.



وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة في المدارس.