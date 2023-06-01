وزير التعليم يكشف آلية اختيار المعلمين الجدد

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن آلية اختيار المعلمين الجدد المقدمين في المسابقات.

وأوضح وزير التعليم أن آلية اختيار المعلمين تتمثل في مجموعة من الاختبارات الإلكترونية التى ليس بها أي تدخل بشري وتخضع للحوكمة والشفافية.

وأشار وزير التعليم إلى أن تلك الاختبارات تجرى لانتقاء أفضل العناصر التي تعين لتكون أمينة على الطلاب في المدارس.

وشدد وزير التعليم على وجود آلية محكمة بجودة عالية تمنع الواسطة وشفافة وتختار الأكفأ للعمل في التعليم، لأن إصلاح التعليم يحتاج معلمين ذوي قدرات عالية.

ونوه وزير التعليم بأن آلية اختيار المعلمين الجدد تتضمن التمتع بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة والقدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل.

ولفت وزير التعليم إلى أن تلك المهارات لازمة حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والطفرات التكنولوجية، بما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

تدريب المعلمين

ونبه وزير التعليم إلى أن الأكاديمية المهنية للمعلمين تنظّم تدريبات المعلمين وتشرف على اعتماد الحقائب التدريبية، واعتماد المدربين، وقاعات التدريب، بالإضافة إلى متابعة أثر التدريب.

وأكد وزير التعليم الأهمية التي توليها الدولة المصرية لدور المعلم وضرورة تنميته مهنيًا بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشاملة ونظام التعليم الجديد.

وألمح وزير التعليم إلى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول الثلاثاء، اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف مساعد المعلم،

وأكد وزير التعليم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه قناعة كبيرة بأهمية التعليم، وأنه يؤمن بأن المعلم هو العمود الفقري للعملية التعليمية، وأن تطوير التعليم لن يحدث إلا بتطوير أداء المعلم.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 150 ألف معلم، بواقع 30 ألف معلم كل عام، لسد العجز الموجود في المدارس.

وانتهت المرحلة الأولى من تعيين المعلمين الجدد وجار العمل على تسكينهم في المدارس، وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المرحلة الثانية.

ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بوضع الشروط والاختبارات المميكنة لاختيار المناسبين، وتجرى الاختبارات بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري.

وتكون اختبارات المعلمين الجدد عبارة عن قياس مستوى المكون التخصصي والتربوي والسمات الشخصية والثقافة العامة وقدر من اللغة.

