رابط تقديم رياض الأطفال في المدارس التجريبية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم للمرحلة الأولى من رياض الأطفال KG1 في المدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية "الرسمية للغات"، اليوم الخميس 1 يونيو 2023 ويستمر التقديم حتى 30 يونيو 2023.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأهمية التقديم الإلكتروني للطلاب في المدارس التجريبية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، واستكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لجميع المحافظات، حتى يتسنى للأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونيًا لأبنائهم (مصرى الجنسية) في المرحلة الأولى من رياض الأطفال في المدارس التجريبية.

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شروط التقديم لمرحلة رياض الأطفال

يشترط للتقديم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية ألا يقل عمر الطفل عن أربع سنوات ولا يزيد عن ست سنوات.

ويجرى تنسيق الطلاب في رياض الأطفال عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989 يوليو 6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي في رياض الأطفال من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني للمدارس التجريبية.

وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وخلال فترة التقدم الإلكترونى يمكن للمدارس التجريبية فى حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه، مساعدة ولي الأمر.

ويجب الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال وبطاقة الرقم القومى لولي أمره.

أما في حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائى، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقديم.

وفي الفترة من ١ يوليو 2023 إلى 30 يوليو 2023 يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

وتقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني لموقف "القبول أو عدم القبول" المبدئي فى الطلبات المقدمة للالتحاق بها، مع ضرورة التزام المدارس بالتسجيل الإلكتروني لموقف "تسليم أو عدم تسليم" ولي الأمر ملف التقدم بالمدرسة، للطلبات التي تم قبولها مبدئيًا، وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة لا يعتد بالطلب المقدم.



وبالنسبة للمتقدمين لرياض الأطفال في المدارس التجريبية بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى المخصصة لأولياء الأمور، تسلم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين بكل مديرية عن طريق التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات.

وترسل المديريات التعليمية نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس، حتى يتسنى إعلان نتيجة القبول لأولياء الأمور عبر المنصة الإلكترونية الموحدة.

