حذر الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر، من لجوء الطلاب للمنبهات الكيميائية، لأنها تشكل خطرين، الأول: إنه يكون مصحصح ولن يعرف الإجابة أو التركيز عليها بشكل دقيق، والثاني: أن الطالب يدمن المنبهات.

وقدم محمد المهدي، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة، وأولياء الأمور قبيل الامتحانات، حتى لا يقعون تحت ضغط عصبي بسبب الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة

وأكد أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر، ضرورة أن ينام الطالب فترات كافية، مشيرًا إلى أن الاستيقاظ ليومين متتاليين أمر غاية في السوء، والأسوأ لو فعل ذلك ليلة الامتحان، لانه ينتج عنه تشوش وعدم القدرة على التركيز، ويصبح المخ في أسوأ حالاته.

ويواصل: "لو نام الطالب ليلا جيدًا حتى لو لم يكمل مذاكرته أفضل من أن يذاكر كل شئ بدون نوم".

تحذير للطلاب من المنبهات الكيميائية والوجبات الجاهزة

وشدد عن ضرورة النوم الجيد اوالتغذية الجيدة، والابتعاد عن الدليفري والمشروبات الغازية والمنبهات، لأنها تؤدي لحالة تسمم في المخ، مشيرا إلى أن الذاكرة طويلة الأمد لا تتكون إلا بالنوم الكافي ، ليستعيد الإنسان كيمياء المخ.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالات قبول الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وتفتح وزارة التربية والتعليم باب تلقى طلبات الراغبين في الاعتذار عن أعمال امتحان الثانوية العامة الدور الأول، والذين تنطبق عليهم الحالات التي يمكن فيها قبول الاعتذار في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 وحتى الخميس الموافق 8 يونيو 2023 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.

حالات قبول الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة:

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه لن يتم قبول أي اعتذارات من المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة إلا طبقًا للحالات الموضحة بالأسفل.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه لن يتم قبول أية اعتذارات من المقدرين إلا من خلال مشرف عام التقدير، ولن يتم قبول أية اعتذارات في المقر الرئيسي للجنة الإدارة.

١. قومسيون طبي حديث معتمد ومختوم من المجلس الطبي العام مدون به يعنى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام ٢٠٣٣.

٢. العمل جزء من الوقت (صورة معتمدة من المستند).

٣. وجود طفل رضيع لا يزيد على سنتين (صورة من شهادة الميلاء المميكنة).

٤. سفر الزوج أو عمله بمناطق نائية (صورة من المستند الدال على ذلك).

٥. وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام (صورة قيد الوفاة المميكنة) الإحالة للمعاش أثناء فترة أداء الامتحانات (صورة المستند).

٦. الحرمان من أعمال الامتحانات (صورة معتمدة من المستند).

٧. ندب الزوج والزوجة لأعمال امتحان الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة احضار أصل خطاب الندب للزوجين.

٨. خصومة سارية (خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب لهذا العام ٢٠٢٣).

٩. رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق (صورة من التقارير الطبية).

١٠. الاستدعاء للتجنيد (صورة من المستند)

عجز 4 ( صورة من المستند).

١١. إجازة من دون مرتب.

١٢. ندب لأعمال امتحانات أخرى.



امتحانات الثانوية العامة 2023

تنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 يوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023 وتستمر حتى السبت الموافق 13 يوليو 2023.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة، وتشديد إجراءات مقاومة الغش.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" بالاعتماد على كتيبات المفاهيم على أن يتسلمونها خلال انعقاد اللجان الامتحانية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار".