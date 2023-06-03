السبت 03 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

حالات قبول الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالات قبول الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. 

ضوابط تنظيم لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

فيديو توضيحي لطريقة الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023

وتفتح وزارة التربية والتعليم باب تلقى طلبات الراغبين في الاعتذار عن أعمال امتحان الثانوية العامة الدور الأول، والذين تنطبق عليهم الحالات التي يمكن فيها قبول الاعتذار في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 وحتى الخميس الموافق 8 يونيو 2023 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.

حالات قبول الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه لن يتم قبول أية اعتذرات من المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة إلا طبقا للحالات الموضحة بالأسفل. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه لن يتم قبول أية اعتذارات من المقدرين إلا من خلال مشرف عام التقدير، ولن يتم قبول أية اعتذارات في المقر الرئيسي للجنة الإدارة. 

١. قومسيون طبي حديث معتمد ومختوم من المجلس الطبي العام مدون به يعنى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام ٢٠٣٣.
٢. العمل جزء من الوقت (صورة معتمدة من المستند). 
٣. وجود طفل رضيع لا يزيد عن سنتان (صورة من شهادة الميلاء المميكنة). 
٤. سفر الزوج أو عمله بمناطق نائية (صورة من المستند الدال على ذلك). 
٥. وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام (صورة قيد الوفاة المميكنة) الإحالة للمعاش أثناء فترة أداء الامتحانات (صورة المستند). 
٦. الحرمان من أعمال الامتحانات (صورة معتمدة من المستند). 
٧. ندب الزوج والزوجة لأعمال امتحان الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة احضار أصل خطاب الندب للزوجين. 
٨. خصومة سارية (خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب لهذا العام ٢٠٢٣). 
٩. رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق (صورة من التقارير الطبية
١٠. الاستدعاء للتجنيد (صورة من المستند)
عجز 4 ( صورة من المستند). 
١١. إجازة من دون مرتب. 
١٢. ندب لأعمال امتحانات أخرى. 
 

امتحانات الثانوية العامة 2023 

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 يوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023 وتستمر حتى السبت الموافق 13 يوليو 2023. 

وتجرى امتحانات الثانوية العامة ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة، وتشديد إجراءات مقاومة الغش. 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" بالاعتماد على كتيبات المفاهيم على أن يتسلمونها خلال انعقاد اللجان الامتحانية.

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