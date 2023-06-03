رئيس هيئة الرعاية الصحية: نتطلع للوصول إلى أعلى مستويات رضاء المنتفعين

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في مائدة مستديرة مع رؤساء وأعضاء وممثلي لجنة الرعاية الصحية والصناعات الدوائية بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لمناقشة تعزيز التعاون للاستثمار في القطاع الصحي بمصر.

جاء اللقاء بحضور الدكتور أحمد عز الدين، رئيس لجنة الرعاية الصحية بغرفة التجارة والمدير التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كيلوباترا، والدكتور يسري نوار، رئيس لجنة الصناعات الدوائية بغرفة التجارة ورئيس مجلس إدارة شركة فايزر، والدكتورة سيلفيا منيسا، المدير التنفيذي لغرفة التجارة، وعدد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات القطاع الخاص.

وبدأ الدكتور أحمد السبكي، حديثه بالترحيب بالحضور، معربًا عن سعادته لتواجده، ومقدمًا الشكر لغرفة التجارة الأمريكية في مصر على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في اللقاء، ووجه رؤساء وأعضاء وممثلي غرفة التجارة التهنئة للدكتور أحمد السبكي لحصوله على درجة الماجستير في إدارة الخدمات الصحية والإكلينيكية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد اللقاء، حوارًا مفتوحًا مع الدكتور أحمد السبكي، حول تطورات الرعاية الصحية في مصر، حيث استعرض التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، وهيكلة النظام الصحي الجديد، واستراتيجية هيئة الرعاية الصحية في تطوير الخدمات الطبية والعلاجية، وتدريب القوى البشرية، وتأهيل المنشآت الصحية للحصول على الاعتمادات القومية والدولية، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتطوير نظام معلوماتي لدعم اتخاذ القرار ومتابعة مؤشرات الأداء مركزيًا، إضافة إلى مناقشة التعاون لدعم تدريب وتأهيل القوى البشرية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديدة.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، جهود الدولة المصرية لدعم مشاركة القطاع الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل والاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر في إطار أهداف المنظومة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة وإثراء وتكامل الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بأعلى جودة، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل أتاح فرص غير متناهية للاستثمار في القطاع الصحي ويدعم الابتكار والتنافسية في تقديم أفضل العلاجات للمصريين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل مشروع دولة بمشاركة جهود العديد من الوزارات والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن انعكاساته الإيجابية على الدولة المصرية ليس فقط في تحسين مخرجات الرعاية الصحية، إنما في زيادة قدرة المواطن على الإنتاج وتعزيز انتمائه وولائه للوطن.

وأشار السبكي، أن مصر شهدت إنجازات غير مسبوقة في القطاع الصحي خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا استمرار جهود الإصلاح والتطوير لتحقيق رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، وتابع: نتطلع للوصول إلى أعلى مستويات رضاء المنتفعين عن الخدمة وهو ما يتحقق بمشاركة جميع القطاعات الحكومي والخاص والأهلي والمنظمات المحلية والدولية.

وأكد السبكي، نعيش حاليًا عصر مفهوم الدولة الشامل بما يضمن حقوقًا متساوية لجميع القطاعات العام والخاص والأهلى فى المشاركة بالبناء والتنمية وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنه نمتلك العديد من المقومات لفتح مجالات جديدة وتشجيع الاستثمار الصحي في مصر، وأهمها تبني مفاهيم الرعاية الصحية المبنية على القيمة، ومفاهيم الرعاية الصحية الخضراء تنفيذًا لتوصيات مؤتمر المناخ COP27.

ولفت السبكي، إلى أهمية الحسابات الصحية القومية كأداة فعالة وشمولية لتتبع الإنفاق الطبي بشكل منهجي، وتحديد فرص التحسين والاستثمار والتنمية، مؤكدًا حرص الدولة على التواصل مع المستثمرين للتعرف على التحديات والمعوقات التي يمكن أن تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، معربًا عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية في دعم علاقات التعاون مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا الإطار كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات وتبادل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.

ومن جانبهم أشاد الحضور، بالتقدم المحرز في إطار جهود الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وعلى رأسها التدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلًا عن المبادرات الصحية والمشروعات القومية الكبرى، وأهمها مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي أسهم في أن تكون مصر نموذجًا وقصة نجاح يحتذى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الصمود الذي ظهر جليًا في قطاع الصحة المصري في مواجهة الأزمات والجوائح الصحية والقضاء على العديد من الأمراض، والانعكاسات الإيجابية لذلك على رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتحسين صحة المواطنين.

وأعرب الحضور، عن الحرص على العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية المصري بشتى مجالاته، وذلك في ظل القيادة الناجحة لمصر، والطفرة النوعية التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية بها، مؤكدين أن مصر ستشهد مزيد من الاستثمارات في الرعاية الصحية خلال الفترة القادمة.

وشارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمود الشحات، مدير عام المكتب الفني لمساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والدكتور مازن علاء الدين، عضو بالإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والدكتور مصطفى غراب، عضو بالإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة.