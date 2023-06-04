الفقه والحديث أولى امتحانات طلاب الشُعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية

بدأ طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية، في التاسعة من صباح اليوم الأحد، أول امتحاناتهم للعام الدراسي 2022/ 2023، في مادتي الفقه والحديث، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية كافة، حفاظًا على سلامة الطلاب، والهيئة المشرفة على الامتحانات.

وأكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن طلاب القسم الأدبي، يؤدون الامتحان اليوم في مادتي الفقه والحديث، لافتًا إلى الانتهاء من الاستعدادات كافة لبدء امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول.

وأشار إلى إنه تم إنهاء الإجراءات الإدارية لتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب، بجانب تأمين مقرات كل لجنة بالإدارات كافة.

وذكر أن عدد الطلاب المقرر لهم دخول الامتحان بلغ 21 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي هذا العام، موزعين على 58 لجنة امتحانية في 17 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أوضح الجنيدي، أنه تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن.

ووجه رئيس أزهر الشرقية، باحتواء الطلاب، والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة.

ونوه رئيس أزهر الشرقية، إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة، تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على التساؤلات والاستفسارات كافة، والوقوف على أي عوائق لحلها على الفور.