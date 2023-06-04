الخليج ينافس الفتح للتعاقد مع ألكسيس سانشيز

أصبح ألكسيس سانشيز لاعب نادي مارسيليا الفرنسي، محل اهتمام نادي الخليج ونادى الفتح السعوديين لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحاول الفتح والخليج السيرعلى أندية القمة في السعودية بالتعاقد مع أبزر نجوم الكرة على مستوى العالم، في ظل احتدام المنافسة بين فرق الدوري السعودي.

ويحاول الفتح والخليج استغلال انتهاء عقد سانشيز مع مارسيليا، للتعاقد معه على الرغم أن النادي الفرنسي يحاول إبقاء المهاجم اللاتيني، صاحب 34 عامًا.

وأكد موقع "ريليفو" الإسباني أن أندية الفتح والخليج بجانب السد القطري هم الأكثر جدية في الحصول على خدمات المهاجم التشيلي هذا الصيف.

وأضاف الموقع ان سانشيز يحظى باهتمام أيضًا من جالطة سراي التركي وبعض أندية أمريكا الجنوبية.

وارتدى سانشيز قميص أولمبيك مارسيليا في 43 مباراة بمختلف المسابقات، إذ سجل 18 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

الهلال يعلن رحيل دياز:



أعلن نادي الهلال السعودي رحيل الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الكرة الأول رسميًا عن القلعة الزرقاء بعد موسمين قضاها رفقة النادي نجح خلالها في تحقيق الكثير من الإنجازات.

وجاءت أنباء رحيل رامون دياز اليوم لتحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت ردود أفعال كبير من جماهير نادي الهلال والتي حرصت على وداع المدرب وتوجيه الشكر له.

وشملت قائمة الراحلين عن الهلال حتى الآن: "عبدالله عطيف - لوسيانو فيتو - أوديون إيغالو - رامون دياز ونجله لإميليانو دياز الذي يقود بدور المدرب المساعد".

يذكر أن رامون دياز توج مع الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، كما قاد الفريق لوصافة كأس العالم للأندية في إنجاز تاريخي للكرة السعودية.

الهلال يستعد لإعلان صفقة ميسي:

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة ديلي ميلي البريطانية في تقرير لها اليوم السبت أن نادي الهلال السعودي يستعد للإعلان يوم الثلاثاء المقبل (6 يونيو) عن صفقة الأسطورة ليونيل ميسي.