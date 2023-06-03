Fitbit يسمح بتسجيل الدخول على جوجل الثلاثاء

لقد علمنا أنه سيأتي منذ بعض الوقت، ولكن الآن لدى Google موعد لبدء نقل مستخدمي Fitbit إلى عمليات تسجيل الدخول إلى جوجل.

في السادس من يونيو، سيقدم عملاق التكنولوجيا خيارًا لمستخدمي Fitbit لتسجيل الدخول إلى حساباتهم باستخدام بيانات اعتماد Google الخاصة بهم. عندما أعلنت عن التغيير القادم بعد شرائها 2.1 مليار دولار من صانع الأجهزة القابلة للارتداء، قالت الشركة إنها ستتيح للأشخاص خيار نقل جهاز Fitbit الخاص بهم إلى حساب Google الخاص بهم عند وصول دعم تسجيل الدخول.

ستتاح للمستخدمين الفرصة لتعديل بياناتهم عند إجراء النقل وسيكون لديهم خيار إدارة معلوماتهم إما من تطبيق Fitbit أو من صفحة إعدادات Google الخاصة بهم.

بينما يعد تسجيل الدخول إلى Fitbit باستخدام Google خيارًا فقط في الوقت الحالي، فلن يكون أمام المستخدمين خيار آخر قريبًا. تخطط الشركة لطلب استخدام تسجيل الدخول إلى Google للتسجيل للحصول على حساب Fitbit جديد ولتفعيل الأجهزة الرياضية الجديدة والساعات الذكية في وقت ما من هذا العام.

وبعد ذلك بحلول عام 2025، سينهي دعم حسابات Fitbit تمامًا. سيتعين على أولئك الذين يخططون للالتزام بعلامة Fitbit التجارية ببساطة أن يكونوا موافقين على ربط أجهزتهم بحساب Google الخاص بهم.

يقدم عملاق التكنولوجيا التكامل كطريقة سهلة للمستخدمين لإدارة جميع تطبيقاتهم المتصلة والأجهزة المقترنة. لكنها تعلم أن بعض الأشخاص سيهتمون بخصوصية معلوماتهم، لذلك قالت سابقًا إنها لن تستخدم بيانات الصحة والعافية لمستخدمي Fitbit في إعلانات Google.