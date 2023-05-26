تعرَّف على موعد التقديم بمرحلة رياض الأطفال في الشرقية

بالمدارس الرسمية للغات..

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن فتح باب التقديم إلكترونيًّا بمرحلة رياض الأطفال kg1 بالمدارس الرسمية للغات، وكذلك الصف الأول الابتدائي بمدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 - 2024 م وذلك بدءًا من الخميس المقبل 1 يونيو 2023.

أكد محافظ الشرقية أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

من جانبه أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن التقدم لمرحلة رياض الأطفال kg1 بالمدارس الرسمية للغات يتم إلكترونيًّا من خلال الموقع الإلكتروني الجاري إعداده وتفعيله والإعلان عنه لقبول طلبات التقدم خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك علي البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية www.sharkia.gov.eg؛ طبقًا للمواعيد المقررة قانونًا حتي 10 يوليو 2023 علي أن يقوم ولي الأمر بطباعه طلب الالتحاق الإلكتروني المرسل على البريد الإلكتروني المسجل بمعرفة ولي الأمر عند التسجيل ويرفق مع الملف الورقي ويسلم إلى اللجنة المشكلة بالمدرسة التي حددها ولي الأمر كرغبة أولى، ولا يجوز غير ذلك، لافتًا إلي أن القواعد والأوراق المطلوبة والضوابط المنظمة للقبول بمرحلة رياض الأطفال (بالمدارس الرسمية للغات) للعام الدراسي 2023 - 2024 بالصور المرفقة.

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن محافظ الشرقية قد اعتمد الضوابط والتعليمات المنظمة للتسجيل بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023 / 2024 والتي تتم إلكترونيًّا عن طريق ولي الأمر من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم Emis.gov.eg وذلك في الفترة من 1 يونيو 2023 وحتي 30 يونيو 2023 ويمكن الاطلاع علي الضوابط والتعليمات المنظمة للتقدم لمرحلة الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023/2024 من خلال الصورة المرفقة.