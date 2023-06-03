الموت المفاجىء.. جلطة قلب وخنقة صدر

بات واضحًا أن ظاهرة الموت المفاجئ انتشرت وتوغلت وسط شريحة كبيرة من المجتمع، خاصة بين الأطباء والشباب، دون دليل واضح على سبب تلك الوفيات التى سرعان ما تترك تساؤلات لدي العديد حول حقيقة وأسباب الوفاة.

يقول وليد جلال الغمري جراح القلب والصدر بمستشفيات جامعة الزقازيق، أن هناك أسبابا عديدة للموت المفاجئ عند الشباب متعلقة بأمراض القلب وتؤدى بشكل

كبير للوفاة المفاجئة لهم.

وأوضح أن أهم سببين لهذا الموت المفاجئ مرتبطين بالقلب وكيفية التعامل معهما لغير المدربين جلطة الشرايين التاجية الرئيسية المغذية لعضلة القلب، لافتا الى أن من عوامل الخطورة للجلطة متعددة الخماسي المؤذي وهم:" التوتر العصبي، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع نسبة الكولسترول الضار في الدم، والتدخين " بينما أعراض الجلطة اهمها آلم شديد خانق في منتصف الصدر أو قليلا ناحية اليسار.

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع الجلطة بالإتصال بالطواريء مباشرة مع الراحة التامة لآنه من الوارد أن يكون تناوله لأربعة أقراص اسبرين أطفال تركيز ٧٥ مجم سببًا في إنقاذ حياة هذا الانسان من الموت المفاجئ.

وأكد أن التوتر في كهربية القلب تؤدي الي توقف عضلة القلب، وهذه الأعراض مع الأسف غالبًا لا تظهر علي المريض، واي أعراض آخري يتم التعامل معها بالإتصال بالطواريء مباشرة مع وضع المريض علي سطح ثابت لمحاولة عمل ما يسمي الانعاش القلبي الرئوي عن طريق ضغطات قوية بواسطة اليدين المفرودتين في منتصف صدر المريض بمعدل ١٠٠ الي ١٢٠ ضغطة كل دقيقة والأفضل مع الاستعانة بالاتصال باخصائي الطواريء للارشاد للاجراءات السليمة حتى او ريثما تصلك المساعدة الطبية .