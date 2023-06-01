ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة القاهرة

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عمداء الكليات والمعاهد بمتابعة سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني مع اللجنة العليا للامتحانات.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس جامعة القاهرة الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، في حضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان.

ضوابط امتحانات جامعة القاهرة

أكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة إتاحة جميع سبل الراحة والأمان والدعم للطلاب داخل لجان الامتحانات، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بضرورة الاطمئنان على عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أية حالات طارئة، وتوفير الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى ضرورة مراعاة أن تكون الأسئلة مناسبة لقدرات الطلاب وعدم تعجيزهم ومتناسبة مع وقت المخصص للامتحان.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى التأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، وأن تكون الامتحانات طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية وقياس قدرات الطلاب.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على سرية الامتحانات ومنع تداولها عبر أي وسيلة، وتواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل لجان الامتحانات للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بسرعة إعلان النتائج بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة بعدتصحيحها ومراجعتها ورصدها.

قرارات مجلس جامعة القاهرة

وأقر مجلس جامعة القاهرة تعديل بعض المواد الخاصة ببرامج الدكتوراه في لائحة البرامج الإضافية الجديدة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآثار.

كما أقر مجلس جامعة القاهرة تعديل بعض المواد الخاصة ببرامج الماجستير والدكتوراه بلائحة الدراسات العليا الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بالكلية، واللائحة الأساسية لمركز التحول الرقمي ونظم الإدارة الإلكترونية للتدريب المهني والاستشارات الفنية في كلية الآداب.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على الشراكة بين الجامعة وكل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة"، ووزارة التربية والتعليم الفني، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبة الإسكندرية، ودار الكتب والوثائق القومية، وجامعات "عين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة والزقازيق والأزهر" للتعاون المشترك من أجل تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات في مصر بتقنية DAISY Multimedia Publications بالتنسيق مع الجايكا لتنفيذ المشروع.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على تحويل مقرر القضايا المجتمعية إلى مقرر إلكتروني بكل الكليات، وتعديل شروط القيد في برنامج الماجستير المهني في المراجعة الداخلية في كلية التجارة.

