رئيس أزهر الشرقية يوجه بتذليل العقبات كافة في امتحانات الثانوية

ترأس الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا ضم رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م.

أكد رئيس المنطقة، ضرورة تفعيل تعليمات وكيل الأزهر الشريف، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، موضحًا الدور الذى تقوم به المنطقة للخروج بالامتحانات على أفضل صورة.

شددَّ رئيس أزهر الشرقية، بضرورة تفعيل تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات، وبذل المزيد من الجهد، وتوفير البيئة والمناخ المناسب للطلاب، لأداء الامتحانات بهدوء ويسر.

وجَّه الجنيدي رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، قائلًا: "الطلاب بذلوا جهود كبيرة طوال العام، وواجب علينا توفير الجو المناسب لهم، وهذا حقهم وواجبهم علينا، موضحًا أن هذا وقت ثمرة عام كامل لطالب اجتهد طوال العام، كما أنه وقت الحصاد لأسرة ضحت بالغالي والنفيس لوصول أبنائهم إلى هذه اللحظة الفارقة في حياة ومستقبل أبنائهم، لذا علينا أن نكون عند حسن ظنهم".

في الختام، ناشد رئيس الإدارة المركزية المشاركين في الامتحانات بضرورة تغليب مصلحة العمل، وعدم التخلف عن المشاركة في الامتحانات فهي من الواجبات القومية.

تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي اعتبارًا من السبت المقبل ٢٠٢٣/٦/٣م.

يشار إلى أن منطقة الشرقية الأزهرية في حالة انعقاد دائم للخروج بالامتحانات على الوجه الأكمل.