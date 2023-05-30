مناقشة رسالة دكتوراة شرفية لباحث متوفى في جامعة القاهرة

منحت جامعة القاهرة ممثلة في كلية الدراسات الإفريقية العليا، الدكتوراة الشرفية لأحد الباحثين بعد وفاته التي جاءت قبل تحديد موعد المناقشة العلنية لرسالة دكتوراه في التاريخ الإسلامي.

وكان الباحث أيمن السيد عبد اللطيف، قد أعد رسالة دكتوراة بعنوان "مجتمع المغرب الأقصى في العهد الوطاسي 1471-1554"، تحت إشراف الدكتور حسين مراد، أستاذ التاريخ الإسلامي بالكلية، والدكتورة سوزي أباظة، أستاذ التاريخ الإسلامي بالكلية.

كواليس مناقشة الدكتوراة في جامعة القاهرة

جاءت وفاة الباحث بعد إجراء سمنار ما قبل المناقشة، إلا أن مشرفي الرسالة تقدموا بطلب للدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، والذي بدوره تم تصعيده لإدارة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت.

وتم إجراء مناقشة شرفية لرسالة الدكتوراة بحضور مشرفي الرسالة والدكتور بطل شعبان، أستاذ التاريخ الإسلامي في حضور زوجة الباحث المتوفي وأولاده.

وحرصت أسرة الباحث المتوفي على الحضور، والتقاط صور مع لجنة المناقشة المنعقدة ومعهم صورة كبيرة للباحث على المنصة، وسط محاولات لطباعة الرسالة في كتاب وخروجها للنور، كونها من الصعب وضعها في مكتبة الكلية لأن الشروط تتضمن أن تكون المناقشة علنية بحضور الباحث.

وتهدف كلية الدراسات العُليا في جامعة القاهرة إلى تعميق المعرفة بالشئون الأفريقية، والقيام بالبحوث والدراسات الخاصة بالقارة الأفريقية.

كما تهدف كلية الدراسات العُليا في جامعة القاهر إلى توثيقها ونشرها، وتكوين الباحثين والمتخصصين علمياً في شئونها، ودفع وتوثيق العلاقات المصرية والعربية مع أفريقيا.