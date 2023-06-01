نداء إلى وزير الخارجية

نحن مجموعة من المصريين سبق لنا السفر إلى دولة العراق وكنا نعمل بشركة نفط الجنوب بالبصرة، وتم أسرنا من قبل القوات الإيرانية من موقع عملنا بتاريخ 23/2/1984، ونحن مجموعة من العمال المدنيين وليس منا من كان يحمل سلاحا ولا متطوعا بالجيش العراقى، وتحملنا العذاب والضغوط النفسية وأسرنا فى الفترة من 1984 حتى عام 1990.

وكانت شركة نفط الجنوب بالبصرة تقوم بصرف راتبنا طوال فترة الأسر وتقوم بتحويله إلى البنك المركزى العراقى وبدوره يقوم بتحويل هذه المرتبات إلى بنك الرافدين بالقاهرة حيث يقوم بصرفها لنا.

ولكن للأسف قام بنك الرافدين بالقاهرة بصرف ثلاث سنوات من كل الأسر بحجة أنه لم تقم الدول العظمى وأمريكا بالإفراج عن الأموال العراقية المحجوزة لديهم فلم يقوموا بصرف باقى مستحقاتنا طرف البنك.

ومنذ تاريخ عودتنا عام 1990، طرقنا كل الأبواب التى قد تقوم بمساعدتنا وللأسف لم نصل لأى نتيجة مع وزارة القوى العاملة وتقابلنا مع لجان ومسئولين عراقيين بوزارة القوى العاملة ووعدنا بحل مشكلتنا، ولكن دون جدوى.

نناشد وزير الخارجية سامح شكرى التدخل رحمة بنا وبظروفنا الصعبة.

عنهم

محمد على حسين عدوى

العصافرة قبلى - الإسكندرية

رقم قومى: 25411240200036

محمد أحمد فوزى

80أ شارع صادق جوهى

مدينة نصر - الحى السابع - القاهرة

رقم قومى: 25409100101572