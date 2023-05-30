الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

تحسين جودة تعليم المعلمين في جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الحرص على تحسين جودة تعليم المعلمين وبناء وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم على الوجه الأكمل، ومواءمة برامج إعدادهم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية والمناهج الجديدة. 

ندوة تعريفية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية في جامعة القاهرة

ختام حفل الأنشطة الطلابية في جامعة القاهرة

ونوه رئيس جامعة القاهرة بالحرص على الاندماج في مختلف الفعاليات وعقد الشراكات الدولية مع مختلف الجهات والكيانات المرموقة ذات الاهتمام بالشأن التعليمي والتربوي، بما يساهم في النهوض بمستوى الطلاب التعليمي والعملية التعليمية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن كلية الدراسات العليا للتربية تُمثل بيت خبرة بمعايير عالمية، ومتخصص في الإعداد والتأهيل العلمي والمهني المتميز للمعلمين. 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن تأهيل المعلمين يتم من خلال إعداد كوادر تربوية على درجة كبيرة من الكفاءة في استراتيجيات التدريس المبتكرة، والنهوض بالبحث التربوي، ومعرفة النظريات والتطبيقات المتعلقة بالمناهج الدراسية العالمية، ودمج التقنية والتكنولوجيا في التعليم، وتحقيق الريادة في المجتمع التعليمي والتربوي.

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آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

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فيديو توضيحي لطريقة الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023

مبادرة تميز المعلم في جامعة القاهرة 

واستقبلت كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، وفدًا من مشروع مبادرة تميز المعلم، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة إيمان هريدي عميدة الكلية، في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في تطوير منظومة العملية التعليمية بمصر.

وقالت الدكتور إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية في جامعة القاهرة، إن زيارة وفد مبادرة تميز المعلم تضمنت التعريف بالمبادرة وأهدافها وآليات العمل بها. 

ولفت عميد كلية الدراسات العليا للتربية إلى مناقشة سُبل دمج التكنولوجيا في جميع البرامج التعليمية وتطوير التربية العملية، بالإضافة إلى بحث آليات عقد درجات علمية مشتركة مع الجامعات الأمريكية في مجال إعداد المعلم لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة. 

وزار الوفد قاعات كلية الدراسات العليا للتربية ومعاملها مشيدا بمستوى تجهيزاتها وفق أعلى المعايير الدولية، وأحدث وسائل التكنولوجيا.

جدير بالذكر أن مشروع "مبادرة تميز المعلم "مُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ويتم تنفيذه بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات والجامعات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين جودة تعليم المعلمين بالجامعات المصرية، وبناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم، وتوفير برامج إعداد المعلمين سواء قبل الخدمة أو أثناء التدريس.

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الجريدة الورقية