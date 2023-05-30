اتفاقية لبرنامج أول درجة مشتركة "joint degree " بالإسكندرية

وقع الدكتورعبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور جراهام لورد، نائب رئيس جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، اتفاقية لبرنامج أول درجة مشتركة (joint degree) في مصر؛ لبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بين الجامعتين.

وقال قنصوة، إن الاتفاقية تنص على بدء الدراسة بالدرجة المشتركة بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية اعتبارا من شهر سبتمبر القادم (العام الجامعي 2023-2024)، بنظام الساعات المعتمدة، وذلك تحت إشراف كامل من جامعة الإسكندرية، وطبقاً لقواعد الإعتماد لجامعة مانشستر، لافتا إلى أن جامعة مانشستر ستقوم بمتابعة ومراجعة تطبيقها.

وأضاف، أنه من المتوقع أن يتم التعاون العلمي والبحثي المشترك بين جامعة الإسكندرية وجامعة مانشستر فى عدة مجالات أخرى، لاسيما أن جامعة مانشستر تتمتع بالمركز الـ28 عالميا بتصنيف QS World Ranking والمركز الأول عالميا للتنمية المستدامة بتصنيف Times Higher Education Ranking، فضلاً عن التعاون بين الجانبين فى إنشاء برنامج تطوير أبحاث مشتركة للنابغين من باحثي جامعة الإسكندرية مع نظرائهم من جامعة مانشستر بما يخدم رؤية الدولة المصرية وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أعلن عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي، بشأن رعاية الأبحاث العلمية ودمجها في قطاع الصناعة.

يشار إلى أنه حضر توقيع الاتفاقية، الدكتورة نانسى روزويل، رئيس جامعة مانشستر ورئيس تحالف جامعات «Russell»، البريطانية، والسفير شريف كامل، سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة المتحدة، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا.

ومن الجانب الإنجليزي، الدكتور توني هيجرتي عميد كلية العلوم الطبية، والدكتور نيكولاس سيليكات عميد كلية طب الأسنان بجامعة مانشستر، وشامسا فاروق مسؤول العلاقات الدولية بجامعة مانشستر، ومن الجانب المصري الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور أمين ملطي مسؤول ملف الاتفاقيات الدولية بجامعة الإسكندرية مع الجامعات البريطانية، د. نيفين بكري وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب.