محافظ القاهرة: معرض الحرف اليدوية يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا

أقامت محافظة القاهرة معرضًا للحرف اليدوية بالحديقة الدولية فى إطار انضمام مدينة القاهرة إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو في مجالي الحرف التراثية والفنون الشعبية.

وأكد محافظ القاهرة أن تلك الفعاليات تأتى فى ضوء اهتمام الدولة بالتمكين الاقتصادي للمرأة وإيجاد فرص عمل لأصحاب الحرف توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة و تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

و قد تضمن المعرض بعض الحرف التراثية من المشغولات اليدوية والجلود والخوص، والحديد المشغول، والكروشيه، والاكسسوار والديكوباج، والريزن بالإضافة إلى منتجات التجميل المصنوعة يدويًا.

جدير بالذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التقى بالسفير هراتشيا ارشاك بولاديان سفير ارمينيا بالقاهرة، وأكد أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب ارمينيا وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والاتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين والتى كان آخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأرمينيا في الفترة من 28- 29 يناير 2023.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة ومدينة يريفان عاصمة ارمينيا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بتوقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين المدينتين، والتعاون فى مجال مواجهة التغييرات المناخية.

التعامل مع تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

وأشار محافظ القاهرة خلال اللقاء للجهود التى قامت بها الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ونجاحها فى التعامل معها بدون التأثير على تنفيذ خطط التنمية التى تسير بخطى سريعة.

وأكد السفير هراتشيا ارشاك بولاديان سفير ارمينيا بالقاهرة أنه عاش بمصر 10 سنوات وشاهد التطور الكبير والنمو العمرانى السريع فى مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خصوصًا فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه سفير ارمينيا الدعوة لمحافظ القاهرة لزيارة العاصمة الارمينية يريفان، كما أهدى إليه صورة للميدان الذى أطلق عليه اسم "ميدان مصر" تقديرًا للعلاقات المميزة التى تربط البلدين، والذي يقع في واحدة من أهم المناطق بالعاصمة الأرمينية.